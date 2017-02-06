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06.02.2017
В Минюсте предложили ограничить количество законодательных актов президента

Такое предложение прозвучало на заседании коллегии Министерства юстиции, посвященной итогам работы в 2016 году и задачам на 2017-й.

Качество разрабатываемых государственными органами проектов по-прежнему остается низким – 41 % поступающих в министерство проектов согласовывается с замечаниями (без учета проектов, которые дорабатываются с участием специалистов Министерства юстиции), проинформировал первый заместитель Министра юстиции Сергей Задиран, передает pravo.by.

Он представил участникам коллегии ТОП-10 недостатков, которые не позволяют обеспечить качественный прорыв в сфере нормотворчества.

Например, в список вошла обширная практика подготовки проектов актов президента для урегулирования отношений в самых разных сферах общественной жизни, а иногда и в качестве механизма согласования с президентом того или иного варианта действий, находящегося в исключительной сфере ответственности конкретного руководителя.

«Такая практика требует искоренения, – убежден Сергей Задиран. – Наличие нескольких законодательных актов по одним и тем же вопросам вызывает правовую неопределенность, нарушает принцип стабильности и системности законодательства».

В качестве решения проблемы он видит проработку вопроса директивного ограничения количества разрабатываемых проектов законодательных актов президента либо введения своего рода квотирования инициативно подготавливаемых государственными органами актов президента.

 
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