МЧС предупреждает: опасная детская игра «Беги или умри» пришла и в Беларусь

Минское областное управление МЧС обратилось к родителям подростков с предупреждением относительно участия в экстремальной игре «Беги или умри!».

«Суть игры — перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России и уже пришла в Беларусь. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колёса, — написала в Фейсбуке Марина Бинкевич, сотрудник МЧС.

Также она призывает родителей обратить внимание на некоторые вещи.

«Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние часы. Рисует ли китов, бабочек, единорогов, закрыл ли доступ к информации в соцсетях, переписывается ли в вайбере с незнакомыми людьми», — уточнила Бинкевич.