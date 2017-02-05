Сборная России получит новую форму – от производителя маек с «Искандерами» и «Тополями»

В Донбассе снова работает тяжелая артиллерия на линии разграничения между украинской армией и сепаратистами. Евросоюз одобрил для Грузии безвизовый режим. Паралимпийская сборная России вероятно пропустит Олимпийские игры, зато получит новую форму . Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Настоящее время».

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