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05.02.2017
Сборная России получит новую форму – от производителя маек с «Искандерами» и «Тополями»

В Донбассе снова работает тяжелая артиллерия на линии разграничения между украинской армией и сепаратистами. Евросоюз одобрил для Грузии безвизовый режим. Паралимпийская сборная России вероятно пропустит Олимпийские игры, зато получит новую форму . Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Настоящее время». 

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

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