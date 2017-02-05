Сербский баскетболист: «Забавно, но в Минске машины, как в Монте-Карло»

Что думает 26-летний спортсмен о жизни в Беларуси.

Игрок столичных «Цмоков» сербский баскетболист Джордже Гагич уже почти полгода живет в Беларуси.

26-летний спортсмен поговорил с корреспондентом SPORT.TUT.BY о дорогих иномарках на дорогах Минска, лозунге «Купляйце беларускае» и о том, что его больше всего впечатлило в Беларуси.

Предлагаем выдержки из этого интервью.

Фото из личного архива Джордже Гагича

«Люди зарабатывают здесь не слишком много»

— Мне сразу бросилось в глаза сходство Минска и Белграда. У нас ведь тоже в определенное время был коммунизм — есть похожие страницы в истории народов. Мне нравится, что белорусы улыбаются и добродушно приветствуют меня, когда я говорю, откуда приехал. Сербы тоже тепло относятся к белорусам и русским. Я понимаю, что сейчас Беларусь и Россия — разные страны, но мы воспринимаем вас как братские народы.

А еще заметил, что на улицах Минска машины такие же, как в Монте-Карло. Это забавно, ведь в среднем люди зарабатывают здесь не слишком много. Надо признать, что в Белграде похожая ситуация — улицы с классными барами уставлены дорогущими машинами. Сложно ответить, откуда у владельцев деньги на такие покупки. Кто-то еле выживает в тяжелые времена, а кто-то делает на этом деньги.

«У вас много бюрократии»

В прошлом сезоне Джордже играл в южном итальянском городе Бриндизи.

— Я вижу, что белорусы очень сконцентрированы и сосредоточены на работе, у вас все подчинено дисциплине и строгому распорядку. А в Италии, да и в Сербии, все по-другому: местные жители могут целый день пить кофе, сидя под лучами солнца. Даже вопросы с документами в Италии решаются расслабленно и спокойно, а у вас много бюрократии, все строго и четко.

Фото из личного архива Джордже Гагича

«Многие предпочитают водку, а не кофе»

— Здесь, как отчасти и в Сербии, по-прежнему заметен отпечаток коммунизма. Я не хочу говорить о политике, но замечу, что сербы становятся все ближе к расслабленным итальянцам, которые знают, что имеют право наслаждаться жизнью, а вы, как мне кажется, живете по строгому графику. Хотя белорусы тоже любят посидеть в барах, особенно в теплую погоду. Правда, многие предпочитают водку, а не кофе, но это уже не мое дело.

«Это американским легионерам приходится туго, а я — свой парень»

— В Минске живет парочка моих знакомых из Сербии, иногда встречаемся с ними на кофе. Да и с белорусскими парнями у меня нет никаких сложностей в общении. Я многое понимаю на русском — у нас ведь практически одинаковый алфавит. Бывают смешные ситуации, когда болтаем с ребятами на английском и у них из головы вылетает какое-то иностранное слово. Тогда я просто говорю: «Друг, скажи это на русском». Мне в ответ: «Мясо. Понимаешь, что это значит?» Конечно, все понятно — в наших языках много похожих слов. Так что никакого языкового барьера нет, это американским легионерам приходится туго, а я — свой парень. Мне не надо переводить слова тренера.

В минских кафе и магазинах я обычно задаю вопросы на английском, но, если вижу округлившиеся глаза, перехожу на смешанный язык — немного русского, немного сербского — и вот мы уже понимаем друг друга.

«Знаете, что мне по-настоящему нравится в Беларуси? Вы цените свои товары и продвигаете белорусское»

— В Минске мне нравится сочетание исторических памятников и модерна. Первым делом я бы посоветовал иностранцам посмотреть Немигу, Свято-Духов кафедральный собор и Национальную библиотеку.

Мне комфортно в Минске благодаря приятным местным жителям. Я уже сказал, что отношусь к непривередливым людям и могу привыкнуть к любой погоде и условиям. Но всегда обращаю внимание на людей — именно они создают дух города. В этом смысле Минск — отличная столица.

Знаете, что мне по-настоящему нравится в Беларуси? Вы цените свои товары и продвигаете белорусское. Зачем вам покупать иностранные продукты, если вы сами умеете производить высококачественное молоко? К тому же это создает дополнительные рабочие места в Беларуси. У Сербии есть большой потенциал для производства собственной продукции, но мы пока не научились довольствоваться своим. Не всегда иностранное лучше отечественного. Я с удовольствием хожу в белорусские магазины за продуктами и покупаю «молочку», овощи, мясо — здесь все натуральное. Например, когда я играл в Турции, то заметил: там есть отличные рестораны, но продукты в сыром виде часто были жесткие и не самые лучшие.

Мне кажется, такая схема работает и в спорте: если в Минске вырастят конкурентоспособную команду, состоящую исключительно из белорусских баскетболистов, вам не придется тратить деньги на легионеров.

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«Вы такие дружелюбные, искренние, настоящие. Да, именно настоящие»

Игрок «Цмоков» благодарен за белорусский период в своей карьере. Джордже не знает, станет ли этот сезон в столичном клубе для него единственным или будет иметь продолжение.

— Время покажет. А пока мне нравится общаться с белорусами. Вы, правда, открытые люди. Могу привести пример: я живу в доме с консьержем. Работники на этой должности дежурят посменно, но все четверо — люди пожилого возраста: три забавные бабушки и разговорчивый мужчина старшего возраста. Они очень любят поболтать со мной по-русски, всегда радуются приезду Йована — что-то пытаются ему сказать, а малыш ни слова не понимает. Здорово, что эти люди в своем возрасте не сидят дома, а выходят на работу и общаются. Они такие дружелюбные, искренние, настоящие. Да, именно настоящие.

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