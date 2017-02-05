Фотафакт: В Жлобине горел колледж, погиб человек

Еще одну работницу колледжа удалось спасти.

ЧП произошло утром 5 февраля в Жлобинском металлургическом колледже.

По прибытии спасатели на первом этаже здания в 30 м от очага пожара обнаружили в бессознательном состоянии сотрудника учреждения. Мужчину вынесли на улицу и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть.

В кабинете на третьем этаже здания была оказалась еще одна работница колледжа. Женщина была спасена, отметили в МЧС.

Огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа. Причина пожара устанавливается.