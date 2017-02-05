Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ

Победа «зубров» над «Югрой» позволила подопечным Крэйга Вудкрофта гарантировать себе место в Кубке Гагарина.

Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло «Югру» в серии буллитов (3:2 Б).

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта гарантировали себе место в розыгрыше Кубка Гагарина и как минимум седьмое место в конференции.

На счету белорусского клуба на данный момент 98 очков после 56 матчей. «Сочи», который занимает девятую строчку в Западной конференции, имеет в своем активе 85 очков после 56 игр.

«Югра» — «Динамо Минск» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Это четвертый выход минского «Динамо» в плей-офф в своей истории. Правда, каждый раз «зубры» проигрывали в первом раунде. В сезоне-2010/2011 уступили ярославскому «Локомотиву» (3:4), на следующий год проиграли московскому «Динамо» (0:4), а в чемпионате-2014/2015 были слабее хельсинкского «Йокерита» (1:4).