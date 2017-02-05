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05.02.2017
Светлана Метёлкина
Диалоги Саши и Володи

Как выглядел бы разговор Лукашенко, если б он общался с конкретным адресатом.

После «Большого разговора с президентом», который больше был похож на монолог, «Салідарнасць» решила представить, как выглядел бы на самом деле диалог с тем, кому он адресовывался. Для этого мы сопоставили слова Лукашенко и комментарии российской стороны, которые прозвучали по итогам его заявлений.

Вот, что из этого получилось.

***

Лукашенко: Это что, нормально? Из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряла $ 15 млрд.

Путин (цитируется по заявлениям пресс-службы Кремля): С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18−23 млн тонн нефти Беларуси. Всего за этот период российский бюджет недополучил $ 22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства.

Лукашенко: Тут Дмитрий (Медведев — прим. «С») приехал и устраивает мне головомойку! И весь этот сыр-бор из-за каких-то пятисот миллионов! Что такое 500 миллионов!

Путин: Беларуси выделено кредитов на сумму свыше 6 млрд долларов, что легло дополнительным бременем на бюджет Российской Федерации. Еще 2,5 млрд займов Минск получил по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Лукашенко: Володя, не порти мне вечер!

***

Лукашенко: Это чисто политический выпад, нельзя этого делать! Россия пинает международные договоренности в хвост и в гриву. Один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях.

Путин: Речь идет лишь о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран.

Лукашенко: Они от кого границу закрывают? Они что, лучше обороняют границу чем мы? В 1000 раз хуже, чем мы... Да, против терроризма надо бороться, но если взять Беларусь и Россию – кто террористически более опасен? Вопрос риторический.

Путин: Приказ руководителя соответствующей службы РФ после тщательной проработки и согласования с министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам и договорам был опубликован заведомо. 

Лукашенко: Володя, не порти мне вечер!

***

Лукашенко: Все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта.

Путин: Россельхознадзор выполняет свои функции, и выполняет блестяще.

Лукашенко: Володя, не порти мне вечер!

***

Жириновский (заявил 4 февраля съезде партии): Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати?

Лукашенко: Когда возник этот конфликт мы по дружбе обсуждали это с Путиным. Я ему говорю: ты знаешь, поставили мы с Азербайджана баржу нефти, так как там нам предоставили скидку. Сейчас все борются за рынки нефтяные... Ты же потеряешь рынок свой в Европе. Я завезу эту нефть оттуда, как когда-то из Венесуэлы, переработаю в Мозыре и продам на твоих же рынках. Он мне сразу говорит: ты так не сделаешь. Почему? Потому что это дорого и российской нефти замены нет.

Жириновский: Тогда давайте вы будете частью нашего государства.

Лукашенко:  Я тогда не стал Путину объяснять, что независимость, порядочность, наше историческое прошлое – оно дороже, чем эта нефть.

Жириновский: И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо.

Лукашенко: Володя, не порти мне вечер!

 
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