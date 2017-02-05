Фотофакт: Как выглядит квартира в Минске за $ 1,15 млн

Самая дорогая из выставленных на продажу квартир находится на улице Румянцева в районе площади Победы и оценена в 2 224 560 рублей ($ 1 150 000).

Onliner.by публикует фотографии интерьера.

Квартира расположена в семиэтажном кирпичном доме 2013 года постройки. Это одна из немногих минских новостроек, квартиры в которой не поступали в свободную продажу. Вероятно, круг будущих жильцов был сформирован еще на старте проекта.

В квартире имеются гардеробная, два санузла, четыре жилые комнаты, одна из которых объединена с кухней. Общая площадь — 194,7 кв. м, жилая — 137,1 кв. м. Кухня занимает 44,5 кв. м (как «однушка» в обычной новостройке).