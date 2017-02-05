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05.02.2017
Марина Светлова
Как заткнуть агрессивного и болтливого оратора

Оказывается, для этого даже есть специальное устройство.

Устройство, способное заткнуть даже самого агрессивного и болтливого оратора, японские разработчики придумали еще в 2012 году.

«Затыкатель» представляет собой довольно простую конструкцию: микрофон, фиксирующий произнесенное; простейшее звукозаписывающее устройство, сохраняющее последние несколько секунд речи; и громкоговоритель, дублирующий звук с запаздыванием в 0,2 с.

В основе его работы — вполне известный психологический феномен: если каждое произнесенное человеком слово один в один повторяется с интервалом в долю секунды, продолжать речь оказывается просто выше наших сил, описывает устройство издание «Популярная механика».

И микрофон, и динамик — узконаправленные, что позволяет с расстояния снимать голос лишь одного определенного человека, и на него же целенаправленно воздействовать. Возможно, даже с дополнительным психическим эффектом, ведь само по себе появление такого «голоса в голове» способно осадить любого.

Правда, испытания проводились на обычных добровольцах. Интересно, смогло бы подобное устройство действовать на особо разговорчивых политиков?

Напомним, в пятницу 3 февраля Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» побил собственный рекорд по продолжительности. Его выступление длилось 7 часов 20 минут. Два года назад глава Беларуси общался с журналистами 7 часов 7 минут.

Александр Лукашенко даже побил давний рекорд, установленный Фиделем Кастро в 1986 году. На Третьем съезде кубинской компартии тот выступал 7 часов 10 минут.

Кого не догнал

Журналисты, освещающие «Большой разговор с президентом», опасались, что глава Беларуси замахнулся на рекорд Уго Чавеса. В 2012 году президент Венесуэлы 11 часов представлял депутатам Национальной ассамблеи доклад об итогах минувшего года. Но нет, у нас все еще впереди.

Впрочем, и это не предел. Так в 2013 году сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз выступил в верхней палате Конгресса США с речью, продлившейся 21 час и 19 минут. Чтобы не дать проголосовать за реформу здравоохранения, которую проводит президент Барак Обама, сенатор искусно тянул время. Он даже зачитывал выдержки из детской книги Доктора Сьюза «Зеленые яйца и окорок», вспоминал о нелегкой жизни своего отца, а также поведал о трудностях празднования Рождества в компании родственников его жены — вегетарианцев.

Но и это оказался не рекорд. В 1957 году американский политик Стром Термонд говорил в течение 24 часов и 18 минут.

В общем, есть куда стремиться. Ну а те, кто по каким-то причинам не хочет слушать столь долгие речи ораторов, могут обращаться к японским изобретателям. Или же по старинке —  просто выключить телевизор.

 
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