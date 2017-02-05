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Общество
05.02.2017
К понедельнику существенно похолодает

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Белгидромета, 5 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в южных и северных районах пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха максимальная днем -4..-9°C.

В Минске без существенных осадков, максимальная температура воздуха около -5°C.

6 февраля похолодает. Республика будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Карелией, лишь на юго-западе страны сохранится влияние фронтального раздела. Преимущественно по юго-западу республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -6..-13°С, по юго-западу Брестской области -4..-5°С, в северо-восточных районах она понизится до -14..-15°С, ночью при прояснениях до -18°С.

 
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