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Общество
05.02.2017
«Тунеядцам» уже предлагают скидку в ломбарде и на шиномонтаже

Вслед за прокатом сноубордов идею о скидках взамен «письма счастья» подхватили и другие организации.

Как пишет «Комсомолка», подобную акцию теперь предлагает и шиномонтаж «5-е колесо» в Гродно.

— Да, делаем скидку 20% на услуги шиномонтажа. Увидели, что в Минске прокат сноубордов сделал, подумали, почему бы и нам людям не помочь, — рассказывают на шиномонтаже. — Правда, пока еще никто не приходил. Люди ищут подвох. Думают, из-за угла выбегут налоговики и наручники наденут. До лета акцию продлим. Мы уже готовы тем, кто придет, и 40% скидку сделать!

Скидку тунеядцам сделал и столичный ломбард, который принимает в залог цифровую технику: «Письмо из налоговой? А вы не знаете, что делать и где найти деньги? Не отчаивайтесь! В нашем ломбарде zaem.by до конца февраля действует скидка 20% для владельцев «писем счастья». Не будь тунеядцем — отдай долг Родине!»

В ломбарде объясняют, как действует скидка.

— Происходит оценка залога. Когда человек придет забирать вещь, у него накопятся проценты - вот на них и будет скидка. То есть в итоге вы заплатите меньшую сумму при выкупе.

 
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