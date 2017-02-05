Navi триумфально спели в Киеве по-белорусски хит Джамалы «1944»

Белорусский дуэт Naviband, который представит Беларусь на «Евровидении» в Киеве с первой белорусскоязычной песней в истории конкурса, запел по-белорусски песню прошлогодней победительницы.

Победитель белорусского отбора на «Евровидение-2017» Navi выступил вчера в украинской столице во время первого полуфинала отбора на конкурс.

Navi спели свою песню, зрители приветствовали ее «Жыве Беларусь!». Затем Navi сообщили, что частично перевели на белорусский язык хит «1944», с которым Джамала победила на «Евровидении» в прошлом году.

Navi исполнили песню по-белорусски, а Джамала, которая была в жюри, прослезилась и горячо поблагодарила белорусов. Зал приветствовал белорусов овациями.

«Я думаю, слова лишние, так как вся реакция просто у меня на лице. Спасибо вам большое!» — сказала сквозь слезы Джамала и обняла белорусов.

Председатель жюри Константин Меладзе заявил, что будет в мае голосовать за белорусов.

«Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве.