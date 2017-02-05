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Общество
05.02.2017
Кирилл Иванов
Лукашенко и пустота

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Разговор недели

В пятницу глава государства провел пресс-конференцию, на которую кроме представителей прессы пригласили экономистов, бизнесменов, представителей политических партий и чиновников.

Мероприятие назвали «Большой разговор с президентом». И оно действительно было большим, вернее — длинным, благодаря рекордной продолжительности (свыше семи часов). Пожалуй, этим фактом, а также регулярными техническими сбоями, сопровождавшими интернет-трансляцию, встреча и смогла выделиться из ряда предыдущих пресс-конференций главы государства.

Заявив, что «меня уже не переделаешь», Лукашенко окончательно загубил слабенькую надежду на то, что мы услышим что-то новое.

Режимность недели

Фото Госпогранкомитета Беларуси

На белорусско-российской границе со стороны России в одностороннем порядке введен режим пограничной зоны.

В российской прессе появились анонимные объяснения причин такого шага. Якобы это стало ответной мерой на введение Беларусью безвизового режима с 80 странами мира.

Сальдо недели 

Отрицательное сальдо внешней торговли по итогам 2016 года составило $ 4 млрд 154,2 млн. Для сравнения — в 2015 году отрицательное сальдо составило $ 3 млрд 631,1 млн.

При этом экспорт белорусских товаров сократился на 12,2%, импорт — на 9%.

Тем временем Министерство финансов опубликовало данные о размере внешнего госдолга страны. По итогам прошедшего года он достиг отметки $ 13,6 млрд.

Гастрономические предпочтения недели

Как показывает официальная статистика, белорусы стали экономить на мясе и рыбе, но стали покупать больше свежих овощей и грибов.

Заметнее всего сократились продажи рыбы и морепродуктов — почти на 15%, а также консервов, икры и ее заменителей — почти 13%. Значительнее всего увеличилось потребление картофеля — почти на 35%.

«Молодец народец, послушал призыв Лукашенко меньше жрать мяса и больше овощей!» — отреагировали пользователи Байнета на эту новость.

Прощание недели

30 января Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем, который умер 28 января в Минске на 65-м году жизни.

«Последние минуты Тиханович перенес так же стойко и красиво, как жил»

Проводить в последний путь пришли известные музыканты, родные и близкие Александра Тихановича, а также сотни поклонников его творчества. Отпевал артиста Митрополит Филарет.

 
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