В Минске рабочим вместо зарплаты выдают сертификаты «Евроопта»

И намекают, что, отказавшись от них, можно лишиться работы.

Работник «Минсктогавтотранса» пожаловался в Мингорисполком, что второй год подряд сотрудников предприятия вынуждают брать сертификаты на приобретение товаров в «Евроопте» в счет заработной платы.

«Я предпочитаю приобретать продукты в других магазинах, но сертификаты нам навязывают, намекая, что, отказавшись от них, можем лишиться работы», – рассказал мужчина.

Свою жалобу мужчина озвучил во время обращения на прямую линию Мингорисполкома, сообщает агентство «Минск-Новости».

В Мингорисполкоме обращение взяли на контроль. Разбираться в ситуации предстоит комитету по труду, занятости и социальной защите населения, а также налоговой.