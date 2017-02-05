Юлия Латынина: «Скажите, как Россию могут уважать на Западе, когда ее не уважает даже Лукашенко»

Любопытная цитата от российской журналистки.

В передаче «Код доступа» на Эхо Москвы Юлия Латынина высказала свои мысли по поводу недавних заявлений Лукашенко и величия России.

«Поразительная история с Россией, вставшей с колен. И, как известно, мы большие и великие. И вот тут белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз начинает нами вытирать пол, и объяснять, где и чего. И, собственно, вопрос в чем? Вопрос, ну, достаточно простой, вопрос в том, что мы перестали импортировать, видите ли, белорусские креветки.

Что меня очень в этой истории смешит. Мы всерьез претендуем на то, чтоб встать с колен, мы всерьез рассказываем о том, как нас уважают на Западе. Скажите, пожалуйста, как нас могут уважать на Западе, когда нас не уважает Лукашенко, который от нас зависит полностью и по нефти, и по газу, и по этим же самым креветкам?»