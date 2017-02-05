«В трудные времена белорусы занимают позицию страусов, только голову прячут в бутылку»

За сколько лет можно отучить страну пить, и что для этого надо делать.

Власти заверяют, что ежегодное потребления спиртного в Беларуси постепенно снижается.

Если 2014 году белорусы выпивали 15,13 литра алкоголя в пересчете на душу населения, а страна входила в десятку самых пьющих в мире, то на начало 2016 года этот показатель составил 9,05 литра. Таковы данные официальной статистики.

Однако эксперты сходятся во мнении, что уровень алкоголизации белорусов остается довольно высоким.

Кто виноват и что делать?

Губит белорусов пиво?

На диспансерном учете в Беларуси состоят 169 тысяч человек, имеющих алкогольную зависимость.

— В том, что белорусы много пьют, виновато пивное лобби, — считает Владимир Иванов заведующий наркологическим отделением для лечения и реабилитации лиц, страдающих синдромом зависимости от психоактивных веществ, РНПЦ психического здоровья. — СМИ и торговцы долгое время уверяли, что пиво – это не алкогольная продукция. В итоге у нас очень много пивных алкоголиков, в том числе женщин и детей.

Стремительный рост пивной алкоголизации, как считает врач, во многом обусловлен доступностью этого напитка.

Продолжение статьи читайте здесь.