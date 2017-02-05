Послевкусие белорусов после «большого разговора» с Лукашенко

Что сказали, когда пережевали.

Пятничным вечером, после семичасового выступления Александра Лукашенко, мне позвонил знакомый, житель одного из райцентров. Поговорили по делу, а потом разговор зашел об услышанном во время пресс-конференции. Уточню: услышанном мной, так как знакомого данное событие заинтересовало мало: «Заговорили о тунеядцах, попутно затронув тему молодых специалистов».

Знакомый рассказал, что в его районе отделы кадров работают в основном в одном направлении — увольняют работников гораздо чаще, чем берут новых:

— Работы нет никакой. Приходят из армии молодые хлопцы, вчерашние студенты с дипломами, а их не берут. И не потому, что опыта нет, а из-за отсутствия работы.

Пересказываю знакомому слова Лукашенко о тунеядцах: «Иди и заплати эти копейки». В ответ слышу:

— Мне на эти «копейки» нужно два месяца работать. Как и большинству знакомых.

После этих слов тему зарплат «по пятьсот» я даже не затрагивал.

— Ладно, ты мне скажи — правда, что налог на грибы и ягоды ввели? — в голосе знакомого звучала неподдельная тревога. — Люди в сезон до зарплаты только благодаря лесу и доживали.

Объяснил, что этот налог не коснется физических лиц. Однако многие сегодня подобное, казалось бы, абсурдное, принимают за чистую монету. Выйдя позже в магазин, услышал обрывок разговора двух мужчин на входе:

— Слышал, налог на поход в лес ввели? Теперь только осталось с людей за снег деньги брать...