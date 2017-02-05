«Ты такая красивая!»: как на это реагируют женщины из разных стран

Фотограф Мехмет Генч снимает женщин по всему миру - до и сразу после того, как женщине отпущен комплимент.

Два года назад турецкий фотограф Мехмет Генч затеял проект, связанный с поездками по общинам коренных народов Латинской Америки. В полном соответствии со своим псевдонимом в «Инстаграме» - rotasizseyyah, или «странник без определенного маршрута» - он сделал первое фото, положившее начало проекту «Ты такая красивая!», совершенно случайно.

В январе 2015 года он оказался в мексиканском муниципалитете Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Стараясь помочь своей модели почувствовать себя более комфортно под прицелом фотокамеры, он попросил ее улыбнуться, а когда это не помогло, он неожиданно для самого себя назвал ее красавицей.

- Мне надо было как-нибудь сломать лед, - вспоминает он. - Надо было как-нибудь начать разговор. Сказать что-нибудь простое, что вызывает [у человека] эмоциональную реакцию. Ну что как не комплимент? Он на короткое время устанавливает связь с собеседником и помогает расслабиться и улыбнуться.

По его словам, снимок получился настолько искренним и душевным, что он решил взять эту идею в качестве концепции нового проекта. Генч все еще ездит по миру, собирая плоды своих комплиментов, и планирует завершить проект к октябрю 2017 года.

Однако те фотографии, которые он опубликовал на своем сайте, уже могут служить убедительным свидетельством того, какой удивительный эффект имеют такие простые слова.

В ответ на просьбу позировать для фотографии Матильда из города Кесальтенанго (Гватемала) сказала: «У меня нет зубов. Пожалуйста, не заставляйте меня смеяться». Но услышав, как ее называют красивой, она и думать забыла о своих зубах. «Мы с ней много смеялись. Это был приятный момент», - сказал Генч, добавив, что этот снимок у него один из самых любимых.

Маргарита торговала фруктами на уличном рынке в эквадорском городе Отавало. Генч купил у нее немного товара, после чего она дала согласие на съемку. На просьбу улыбнуться Маргарита не откликнулась, зато комплимент заставил ее расплыться в искренней улыбке.

Зарекким из Сьерра-Невада-де-Санта-Марта - глухой гористой местности в Колумбии - говорит только на своем родном языке аруако. Приехав в эту деревню, Генч выучил, как сказать по-аруакски «ты такая красивая», и запечатлел на камеру лицо женщины, услышавшей от него эти неожиданные слова.

С Хулианой Генч познакомился в деревеньке, прилегающей к Кабо-де-ла-Вела - прибрежному району на севере Колумбии, где пустыня встречается с Карибским морем.

Эта местность очень засушливая, в некоторые месяцы дождя не бывает вовсе, и Хулиана была в маске, чтобы защитить лицо от солнечных лучей.

Она продавала кустарные поделки, и комплимент Генча вызвал у нее счастливую улыбку.

Мето из племени марубо, населяющего бразильский штат Амазония, тоже говорит только на своем родном языке. Фотограф выучил несколько слов приветствия и свой коронный комплимент, и наконец она улыбнулась в объектив.

Мимба и малютка Майя тоже принадлежат к бразильскому племени марубо. Мимба очень стеснялась, и только со второго раза, придя к ней домой, фотограф смог добиться разрешения на съемку.

Однако услышав комплимент, девушка почувствовала себя свободнее.

Альтена сидела на переднем крыльце своего дома в бразильском городе Аталайя-до-Норте, когда Генч попросил разрешения ее сфотографировать.

Как он вспоминает, она была очень дружелюбна: он сделал несколько снимков, потом сказал ей, что она красивая, и та расхохоталась.

А Космита, еще одна жительница Аталайя-до-Норте, удивила Генча своей реакцией на его комплимент.

- Ни на кого другого слова «ты такая красивая!» не производили настолько сильного впечатления, - признает фотограф.