Кто устроил бойню в Авдеевке

Всю эту неделю идут боевые действия в Авдеевке (город в Донецкой области) и окрестностях.

Мурал с портретом местной учительницы украинской литературы, созданный в Авдеевке австралийским художником Гвидо Ван Хелтеном

Украина обвиняет в агрессии сепаратистов из так называемой ДНР. Кремль и боевики утверждают, что обострение спровоцировал Киев.

Кто первый начал и зачем? Ответ на этот вопрос дал российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы»:

― Все же понятно. Если объект агрессии – Авдеевка, которая находилась полностью под контролем вооруженных сил Украины, соответственно, никто кроме сепаратистов, кроме террористов на эту Авдеевку напасть не мог. Украина не могла напасть на тот населенный пункт, в котором находились ее опорные базы и ее войска, и не могла начать его бомбить.

Следовательно, мы опять имеем действия сепаратистов, опять имеем действия террористов, но мне непонятно, за что они теперь сражаются, им же было яснейшим образом сказано, что их не возьмет Россия, что им не светит никакая собственная государственность, за что они дерутся, ради чего вся эта кровища сегодня? Вероятно, ради того, чтобы продлить это военное положение и для того, чтобы была возможность дальше все-таки поразворовывать регион, а потом бежать…

Невзоров: украинцы нашли себе руководителей еще тупее и еще вороватее российских