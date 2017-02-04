В Минске психиатр выращивал дома галлюциногенные грибы

Пенсионер, в прошлом врач-психиатр, у себя дома выращивал псилоцибиновые грибы.

Как известно, такие грибы содержат галлюциногенные (психоделические) вещества, а их выращивание законодательно запрещено. Мужчина был задержан сотрудниками столичного наркоконтроля, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

У себя дома пенсионер организовал настоящую лабораторию, где имелось все необходимое для выращивания грибов. В квартире оперативники обнаружили и изъяли более 115 граммов сухих грибов, также имелось 15 граммов марихуаны, трансформатор, компрессор, семена, удобрения.

Мужчина пояснил, что выращивал грибы как для себя, так и для сбыта.

В отношении него сейчас возбуждено уголовное дело.