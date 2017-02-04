Freedom House: Россия и большинство постсоветских стран признаны несвободными

Американские горки в исполнении новой администрации США и специальный гость в студии – экономист Владислав Иноземцев. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время. Итоги с Юлией Савченко».

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