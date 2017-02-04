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Общество
04.02.2017
Татьяна Гусева
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»

Светлана Завадская, жена похищенного 16 лет назад телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, рассказала «Салідарнасці», почему ее шокировал вопрос об исчезнувших политиках и что думает об ответе президента.

Напомним, во время «Большого разговора» приближенный к власти политолог Вадим Гигин задал вопрос о белорусах, пропавших без вести в конце 90-х.

По мнению Гигина, подозрения, что Лукашенко причастен к исчезновениям Гончара, Захаренко и других, бросают тень на президента и мешают отношениям с Западом.

– Я бы был самым счастливым, если бы меня взяли за руку – оппозиционеры, «пятая колонна», кто угодно – завели и показали… – заявил глава государства. – Они же говорят, что их поймали, задушили, закопали.

Пообещав рассказать все, что знает об исчезновении людей, Александр Лукашенко, в частности, вспомнил о Дмитрии Завадском:

— Дима Завадский с Шереметом работал. Прекрасный парень! Он даже как-то в президентском пуле ездил. Жуть, что, возможно, не стало этого человека. Но, как суд признал, его убили и конкретных людей осудили, кому-то из них дали пожизненное. Нашли лопату, сравнили кровь, но он якобы не признался. У меня в службе безопасности служил парень, и он очень хорошо знал того, кого осудили. Я говорю: «Саша, поезжай в колонию, найди этого человека, попроси, если он это сделал, пусть признается. Я его после этого освобожу от наказания, даже если он совершил это жуткое преступление. Но он должен показать труп.

По словам Лукашенко, осужденный отказался, и до сих пор сидит.

Дмитрий Завадский с сыном

Светлана Завадская не верит, что президент так поверхностно владеет информацией о пропавших белорусах.

Светлана Завадская

— У меня было ощущение, что бабушки у подъезда больше знают, что происходило, чем он, — поделилась Светлана с корреспондентом «Салідарнасці».

Светлана Завадская подчеркнула, что Валерию Игнатовичу было вменено только похищение её мужа, а не убийство.

— Он получил за это 10 лет. Пожизненный срок ему дали по другому делу. Там было 8 эпизодов. Поэтому когда звучит, что Игнатович сидит пожизненно за убийство Завадского – это неправда.

Если бы у Светланы Завадской была возможность встретиться с Александром Лукашенко, она бы сказала, за что винит его все эти годы, прошедшие с момента исчезновения мужа.

— Даже если он не причастен ко всем этим делам, как он утверждает, по моему мнению, он не стремится найти виновных. На сегодняшний день, насколько я знаю, не были допрошены ни Шейман, ни Наумов, ни Сиваков, упомянутые в резолюциях ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы по делам «исчезнувших». Прошло столько лет — почему этих людей не допросили?! И если ты понимаешь, что этих людей обвиняют, и не попытался докопаться до истины, то ты виноват.

«Если кто-то думает, что спустя годы боль притупилась, он ошибается»

 
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