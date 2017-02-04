В постели со звездой

«Ну она же модель!» — это друг поясняет мне, почему он спит с тем, с кем спит.

Я расхохоталась. Ну, честно, это же очень смешно, если в наши дни мужчина тридцати пяти лет спит с кем-то, «потомучтомодель». Модель! А если актриса? А если поп-звезда? Это уже не срабатывает?

Друг не просто с ней спит — он ушел от своей девушки, с который был счастлив пять лет. У его модели — «сложные отношения», и он еще не знает, что у всех женщин ее характера всегда «все сложно», потому что одной рукой они вцепились в верный кошелек, другой прощупывают такой же кошелек, но в новой, современной версии, есть пара знаменитостей-обожателей, которые выводят в свет, ну и всякие порывы страсти, включая секс на танцполе на закрытой вечеринке, где идет снег из кокаина.

Но дело не в этой девушке — ее стиль я скорее уважаю: это безумие, чем и интересно. А в том, что мужчины младше 79 лет все еще спят с манекенщицами, потому что это «круто». Потому что такой секс каким-то загадочным образом повышает рейтинг... ну, среди других мужчин, наверное.

Друг обиделся на то, что мне весело. А мне быстро стало грустно. Он ушел от очень красивой, милой, умной и успешной девушки не потому, что совсем разлюбил, или она его совсем разлюбила, или что-то случилось, а потому, что ему «дала модель».

Я вспомнила, как один мой знакомый встречался некоторое время с одной очень известной женщиной и водил ее всюду показывать. При этом он только что не подмигивал: мол, это я ее того! Причем за ее спиной он морщился и рассказывал про нее всякие гнусности. Надуманные. Создавалось впечатление, что он-то как бы нехотя, не очень то и надо, но раз уж так сложилось... Он бросался выполнять любую ее прихоть, а потом говорил, что она капризная, жадная, самовлюбленная. Понятно, что спустя несколько месяцев она его вышвырнула и забыла, а он неделями выл под ее окном, рассказывая всем и каждому, какая она тварь.

Есть starfuckers, для которых охота на знаменитостей — дело жизни. Но есть и не настолько очевидные — эти очень похожи на обычных людей, они годами и даже десятилетиями ведут себя адекватно, а потом им выпадает шанс – и они все бросают, потому что «онажемодель». И это «все» — не женщина, не семья, а их собственная жизнь. Из достойных интересных людей они превращаются в каких-то светских псевдопижонов, которые всю свою энергию тратят на то, чтобы контролировать, кому улыбается их условная «модель», и чтобы «делать ей красиво», а то она, не дай бог, упорхнет к другому.

Секс для престижа, для повышения самооценки и для понтов — довольно популярная история. Если ты живешь в большом городе и много ходишь на вечеринки, есть много шансов, что однажды ты окажешься в постели с кем-то известным.

Моя приятельница встречалась с мужчиной, лет на 100 себя старше, от чьей былой привлекательности остались лишь архивные фото, но... Она попала в другую среду. И все спрашивали: «А как он, а что он?»

Для женщины связь с известным человеком — более привычная тема. Вроде как женщина так или иначе ищет такого, кто богаче, умнее, влиятельнее (ну, в старых мерках). Женщина что-то там твердит про мозг и щедрость — и это считается нормальным. Но это такой же маразм: ты спишь с человеком лишь потому, что он знаменитость.

Сидим в гостях, заявляется подружка, волочет пьяного в лоскуты известного человека. Он падает на диван, утирает слюни, выпивает коньяк, чуть приходит в себя и вместо «здрасте» говорит: «Вам автограф, что ли, дать?» Мы все на эту подружку смотрим с ненавистью, потому что осознаем: если ее кавалер очнется больше чем на тридцать секунд, то начнутся разговоры о себе, всякая убогая театральщина и попытки считать, как сильно мы тут обожаем его творчество.

Возилась она с этим персонажем долго — все пыталась вылечить от загулов и привести в божеский вид, чтобы пойти за него замуж, но он, к счастью, оказался неуправляемым. Когда он ее бросил, она ужасно рыдала: мол, такую партию могла сделать! Ведь не абы кто, не какой-нибудь там дурацкий богач, а звезда! Была бы она женой этого X, в светские хроники попала бы, на фестивали бы ездила. Вообще другой уровень. (И она совсем не умственно отсталая. Вот ничуть.)

Вообще, по науке, попытки возвысить себя за счет более значимого партнера — это чистое потребительство. Я — это марка моей машины. Я — это бренд моих ботинок. Я — это известный человек, с которым я занимаюсь сексом. То есть без названий ты вроде как никто. Такая самооценка. При этом теряется ценность и всех предметов, всех людей, которыми «владеешь»: они прекрасны не сами по себе, а лишь потому, что их все знают.

У меня есть один наивный друг, который постоянно спит с какой-нибудь публичной персоной. Он не совсем тупой любитель звезд, он этими женщинами искренне восторгается, но это и не безумное влечение — скорее нечто вроде уважения. Вся его личная жизнь — какие-то интриги и хитрости, потому что у таких женщин есть мужья, или любовники, или мужья и любовники, или команда менеджеров, которые настаивают на определенном образе. И там всегда тайные свидания, на вечеринках надо делать вид, что не знакомы, и зашифрованные сообщения... Рехнуться можно, честное слово. Но вот ему нравится дома, за бутылкой вина, рассказать близким друзьям занимательные подробности. Для него оно того стоит. Но когда я его спросила насчет одной девушки — как, собственно, секс, горячая она или нет, он немного растерялся. Для него это не про секс, а про причастность.

По-моему, рвать себе жилы ради секса с, прости господи, знаменитостями — это все равно что взять кредит на «Бентли», если снимаешь комнату в общей квартире. Жизнь напоказ. Ради чужого мнения. Можно сказать «не наше дело», но вот я думаю: а это круто, так жертвовать собой и удовольствиями, и полноценным сексом, и обычно еще и деньгами лишь ради того, чтобы как-то при случае сплюнуть «а я вот эту это самое»? Честное слово, как цель в жизни это выглядит чертовски странно.

И еще более странно так выставлять на показ свою крохотную самооценку. Все всё видят и понимают. Даже те, с кем «повезло» оказаться в одной кровати: известные люди лучше других осознают, кто и когда их использует, и, поверьте, никогда не оставляют это безнаказанным. Потом будет больно. Долго и без наркоза. От вас останется только лужа с пылью из костей, из которой уже можно себя и не собрать.