«Почему Лукашенко должен постоянно нам клясться в верности и выполнять наши хотелки?»

Журналист и историк Николай Сванидзе в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» рассказал, что думает о поведении Лукашенко, который говорит о свободе и независимости страны.

Николай Сванидзе

Беларуси очень нравится быть независимым государством

― …У нас самым крепким союзником считалась Беларусь. Но давно уже совершенно понятно, что в политике дружбы нет. И если ты недостаточно привлекателен для того, чтобы к тебе тянулись, то одного кулака недостаточно. Кулака достаточно, чтобы тебя боялись. Но недостаточно, чтобы к тебе тянулись. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает, что нынешняя ситуация специально создана для того, чтобы он как можно тоньше, шире и увереннее маневрировал. Между Россией и Западом. И он и маневрирует.

Почему собственно он должен постоянно нам клясться в верности, выполнять какие-то наши хотелки. Ничего он не должен. Это мы так считаем, что все соседи наши по бывшему Советскому Союзу это наши сателлиты. А сателлиты так не считают. И Беларусь в частности, уж чего там говорить про Украину. Чего уж говорить тем более про страны Балтии. И Беларусь так не считает. Им очень нравится быть независимым государством. И все попытки нас так нежно и властно обнять и приблизить к себе, они считают, что нет, ребята, давайте дружить, но на дистанции.

«Вы нам нефть и газ, а я с вами буду дружить»

― Лукашенко совершенно очевидно заигрывает с Западом. Он ведет себя сейчас менее сурово и во внутренней политике. И потом изменились его экономические отношения с Россией. Здесь уже Россия, у которой теперь деньги не падают с неба, как было в период нефтяного золотого богатства. Деньги теперь нужно считать. И считать очень тщательною. И мы несколько изменили характер наших нефтегазовых взаимоотношений с Беларусью. А зачем мы собственно были нужны Лукашенко. Мы были нужны затем, что он продавал свою как бы любовь к России и свое союзничество с Россией за нефть и газ. Вы нам нефть и газ, а я с вами буду дружить. А если мы ему не даем по сходной, очень устраивающей его цене нефть и газ, то на черта ему с нами дружить, собственно говоря. Ссориться он с нами специально не будет. Потому что соотношение сил слишком очевидно. Но и целоваться с нами взасос тоже не хочет.

Я повторяю еще раз, ему безопаснее, лучше дружить с нами на расстоянии. Потому что с нами дружить близко, как показывает пример той же Украины, страны гораздо более мощной, просто большей страны, чем Беларусь, это рискованное дело.

«Подозреваю, что тесной дружбы у Лукашенко с Путиным нет. И никогда не было»

Отвечая на вопрос радиослушателя Андрея из Москвы, скоро ли россиянам расскажут, что нет такой страны Беларусь, нет народа белорусы, все они фашисты, Сванидзе заявил, что не исключает такого варианта развития событий:

― «Все они» – так не скажут. А про Лукашенко могут сказать, мы знаем, что это очень быстро делается. Мы это видим на примере Украины, Турции, как быстро в ту или иную сторону меняются пропагандистские клише. Тем более, хотя Александр Григорьевич говорит, что его с Владимиром Владимировичем Путиным связывает тесная дружба, как впрочем она связывает и с Назарбаевым, и с Порошенко, я со слов говорю Александра Григорьевича.

Но я подозреваю, что тесной дружбы у него с Путиным нет. И никогда не было. Я думаю, что у них, в том числе личные отношения очень непростые. Поэтому здесь никакая мужская нежность не помешает изменить пропагандистскую направленность. В случае чего обдадут, — ну и что, ему к этому тоже не привыкать. Ну будут его ругать российские СМИ, ну дальше-то что.

Сванидзе отметил, что на Западе называли Лукашенко последним европейским диктатором, пока они не убедились в том, что он предпоследний. По мнению журналиста, в случае чего западные лидеры готовы к взаимодействию с главой Беларуси.

— То есть это не значит, что тоже они с ним будут, просто примут его в свою семью народов и введут в «большую восьмерку». То есть «семерку», сделав ее «восьмеркой». Но конечно, они будут с ним немножко заигрывать, будут пожимать ему руку. Если они увидят, что он испытывает трудности в общении с Москвой. Конечно, они будут демонстрировать свое к нему лояльное отношение, — заявил Сванидзе.