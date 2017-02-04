В Луганске взорвана машина начальника милиции ЛНР

Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля.

Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на пресс-службу народной милиции.

РИА Новости сообщает, что взрыв произошел в 7:50 по местному времени (5:50 по Гринвичу) на улице Краснознаменной в Луганске.

— В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко, — сказал представитель пресс-службы.