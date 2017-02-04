Хакер из «Шалтай-болтай» объяснил, что стоит за арестом их лидера

Хакер из группы Шалтай-болтай рассказал, что арест их лидера стал результатом ослабления кураторов группировки в силовых структурах.

Кроме этого, в интервью русской службе Би-Би-Си, редактор сайта так называемого «Анонимного интернационала» опроверг причастность сообщества к публикации переписки Владислава Суркова.

Бывший редактор сайта хакеров признался – ему дали выехать из страны и на данный момент он в безопасности. Он косвенно подтвердил связь между арестами бывших офицеров центра информационной безопасности ФСБ за госизмену в пользу США и арест Владимира Аникеева. Последнего собеседник Би-Би-Си прямо назвал идеологом и создателем проекта, отметившегося взломом аккаунтов высокопоставленных российских чиновников.

При этом, говоря о деле против офицеров российской спецслужбы, арестованных примерно в одно время с лидерами Шалтай-болтая, он признался – если контакты с ними и были, то через кураторов. Кто эти кураторы – не уточнил. Те вышли на них сами, уже после создания «Анонимного интернационала». Более того, они периодически менялись – изначально проект был политически ориентирован и заточен на разоблачения чиновников и олигархов, а затем все больше стал отрабатывать коммерческие заказы с криминальным оттенком.

Выйти из игры, которая сначала был построена на энтузиазме, после этого стало невозможно. По данным прокремлевского телеканала «Царьград» одним из кураторов мог быть арестованный за госизмену сотрудник ФСБ Сергей Михайлов. Правда, вскоре после публикации, сообщение это было удалено. А в правоохранительных органах подробностей дела не приводят.

По словам собеседника Би-Би-Си, арест лидера Шалтай-болтая был неожиданностью, потому что Владимир Аникеев считал, что «крыша» достаточно надежна. Говоря о распределении денег от деятельности проекта, он отметил: часть шла на пожертвования неназванному детскому дому.