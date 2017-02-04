Забрать хлеб у репетиторов: зачем Лукашенко лишил выходного дня школьников?

Станут ли учителя за копейки ударно работать по субботам?

На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, зачем в школах ввели шестой учебный день, вызвавший неоднозначную реакцию учителей, школьников и их родителей.

По словам президента, было принято решение изменить учебные программы, «заставить учителя работать с учеником в школе, чтобы домашнее задание он делал даже не два часа».

— У нас сегодня четыре часа, а в старших классах — пять и репетиторство! И знаете — дебилы. К 17-18 годам мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это что, нормально? Я это прошел сам, я это видел. И это надо выкорчевать. В советские времена этого не было, а если было, то маленькие элементы, никакого репетиторства, — заявил Александр Лукашенко.

Шестой учебный день, по его словам, должен стать «спортивным днем, днем трудового обучения» и посещения факультативных занятий, но — без большой нагрузки на детей.

Есть ли в этом рациональное зерно?

Закрой все учебники, не вздумай читать, что там написано!

— Действительно, учебники и школьные программы перегружены информацией. Причем даже не программы более сложные, а задания, — считает репетитор Евгений Ливянт. — Сейчас задачи в учебниках и экзаменационных заданиях гораздо сложнее, чем в 1983 году, когда я заканчивал школу. Это касается всех предметов.

По мнению эксперта, чтобы решить эту проблему необходимо радикально сократить программы и ввести профильное обучение не с 10-11 классов, а с 7-8-го.

— Дети не успевают усваивать программу. Невозможно в голове удерживать огромные объемы информации по всем предметам. Если сократить программы, уменьшится объем домашнего задания, а результат будет выше, — уверен репетитор.

Он также отмечает, что с помощью учебников нынешние школьники не могут самостоятельно добыть знания.

— Отец мне говорил в свое время: «Открой учебник и почитай, если тебе непонятно». А сейчас объяснение материала ребенку начинается со слов: «Закрой все учебники, не вздумай читать, что там написано!» — подчеркивает собеседник Завтра твоей страны.

Учиться через силу невозможно

В эффективности шестого школьного дня репетитор сомневается. Он полагает, что повторится история с дешевыми платными курсами, которые навязали в школах учителям и ученикам.

— Знаете, как проходят такие занятия? Учитель проводит диктант. На этом занятие окончено. То же самое с математикой. Написали самостоятельную работу – сверьте с ответами. Это массовое явление, — констатирует педагог.

По его словам, нельзя заставить учителя работать, если он будет отсиживать часы.

— Ему платят копейки, и это ему неинтересно. Родители на это соглашаются, лишь бы в школе не было проблем с учителем. На этом все и построено. Учиться через силу невозможно, — подчеркивает эксперт.

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