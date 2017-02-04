Романчук рассказал, как выдержал «Большой разговор с президентом» без туалета

По словам экономиста, он терпел до конца, не выходил семь с половиной часов.

Об этом Ярослав Романчук рассказал в интервью Радыё Свабода.

— Александр Лукашенко все время был в центре внимания, никуда не отлучался, только пил чай и больше ничего. Так что физиологически такому состоянию здоровья и возможности держать аудиторию семь с половиной часов можно позавидовать.

Как рассказал Романчук, он не видел, чтобы люди из администрации и министры выходили.

— С одной стороны сидел силовой блок и Макей с Кочановой, с другой — вице-премьеры. Все сидели как штыки, никто никуда не выходил. Некоторые из аудитории выходили и возвращались. Было неудобно выходить, когда к тебе обращаются. Если бы я уже не мог сдерживаться, вышел бы. Можно было досидеть — и досидел.