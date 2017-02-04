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Лица
04.02.2017
Павел Рос
Авторитет для всех, кроме белорусской власти

В день рождения Тадеуша Костюшко, «Салiдарнасць» вспоминает, за что знаменитого белоруса уважают во всем мире.

Уроженца усадьбы Меречевщина, которая находится в современном Ивацевичском районе Брестской области, считают едва ли не самым почитаемым в других странах выходцем из Беларуси.

Костюшко недолго прожил на своей малой родине: родившись в 1746 году, уже в 19-летнем возрасте он поехал обучаться военному делу в Варшаву.

Позже он отправился за океан, где быстро стал известным военачальником американской армии и конструктором многих важных оборонительных сооружений. В польскую историю уроженец Беларуси вошел как один из героев польско-русской войны и руководитель восстания против разделов Речи Посполитой.

Вот лишь некоторые мемориалы, посвященные знаменитому белорусу, расположенные сразу на нескольких континентах.

К примеру, в США памятники Костюшко установлены сразу в семи городах, среди которых Вашингтон, Бостон, Чикаго и Филадельфия. Его имя носит один из мостов в Нью-Йорке, а также местная станция метрополитена – Kosciuszko Street.

Кроме того, белорусу посвящен мемориал в почитаемом многими американцами форте Вест-Пойнт, укрепленном самим Костюшко.

Не стоит и говорить, что соседи-поляки также как следует заботятся о славе своего героя. Чего стоит только один тридцатиметровый курган, возведенный в его честь, не говоря уже о десятках других памятников.

В Австралии в честь знаменитого военачальника назван один из национальных парков и самая высокая гора континента.

И даже в России, против которой когда-то воевал Тадеуш Костюшко, можно найти упоминания о нем.

В Беларуси же почти нет улиц, посвященных знаменитому земляку. Единственный памятник, установленный в центре Кобрина, не пережил советское время. Сейчас от него остался лишь небольшой бюст, который спрятан подальше от глаз прохожих.

В феврале активисты ТБМ организовали сбор подписей с предложением назвать именем Костюшко одну из улиц Минска. В поддержку инициативы на площадке zvarot.by выступили более трех тысяч белорусов. Письма профильным чиновникам планируется направить 4 февраля.

 
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