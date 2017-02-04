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Общество
04.02.2017
Светлана Метёлкина
Пять виновников белорусского кризиса

И как с ними боролся Лукашенко — в рамках проекта «Сказано — сделано».

Искусству преодоления кризисов Александр Лукашенко за 22 года, возможно, так и не научился, зато отлично освоил умение находить врагов, сотрясающих Беларусь экономическими проблемами. И даже преуспел в борьбе с ними.

Вот и теперь во время «Большого разговора с президентом» руководитель представил нам новые кандидатуры на звание «вредителей отечества», назвав их прямо поименно. Так, белорусы узнали, что глава ФСБ РФ Александр Бортников «поставил крест» на всех договоренностях, издав приказ о границе, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт вредит нашей стране из корыстных побуждений, а вице-премьер РФ Дворкович придумал долг Беларуси.

— Все эти «Данкверты» — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то «крышуют», или где-то собственники. Но по цене не могут конкурировать с белоруской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры, — заявил Лукашенко и поручил «изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба стране».

Впрочем, поиск врагов и борьба с ними — давняя забава Александра Григорьевича. «Салідарнасць» собрала пять главных недругов, которые все эти годы мешали ему управлять страной.

Россия и олигархические группы

Сказано: «Планомерные действия России поставили под вопрос выживаемость государства», — заявил Лукашенко в апреле 2010 года:

И подробно перечислил все каверзы недоброжелателя:

— Введены практически запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Нас последовательно выдавливают с российского рынка, пытаются изолировать от транзитных евразийских маршрутов. Повышение цен на энергоресурсы поставило под удар конкурентоспособность белорусских товаропроизводителей, прежде всего, на российском рынке... В этой мутной воде свой кусок от нашей экономики совершенно беззастенчиво путаются урвать олигархические группы, которые, по большому счету, и затеяли эту мышиную возню.

При этом он пригрозил «недругам: 

— Руководство России исходит из того, что «никуда не денутся». Денемся, — пообещал напоследок Лукашенко. — В центре Европы страна пустовать не будет. Я не могу позволить себе унижать собственный народ. В землянки пойдем, но выживем!

Сделано: Правда, в землянки гордый президент не пошел. Он благополучно выпросил у «врага» еще несколько миллиардов в долг, раздал отдельным олигархам и группам немножко белорусской собственности и взялся крепить с «разрушителем экономики» очередной союз.  

Вякалы-экономисты и оппозиционеры

Сказано: «Когда начались экономические проблемы, сколько вреда принесли эти вякалы-экономисты и оппозиционеры, которые кричали — рубль рухнет, все обрушится. Люди бежали в банки поменять, схватить. Я вынужден был реагировать, я говорил людям, что мы выполним свои обязательства», — заявлял Лукашенко все в том же 2010-м.

Сделано: Впрочем, в отличие от предыдущего «врага», с этим глава Беларуси разобрался в два счета. Оказавшиеся за решеткой после выборов оппозиционеры, очевидно, были принесены в жертву будущих экономических свершений. Правда, неожиданно выяснилось, что число «закрытых ртов» никак не увеличивает экономические показатели. Поэтому поиск врагов продолжился.

Население

Сказано: «Помните, правительство наше бестолковое объявило, что за неделю цены выросли на столько-то? Так население кинулось все скупать! На всех автозаправках очереди стояли за бензином! Вот мы в каждую скважину замочную подсмотрели - стоят канистры с топливом. Сахар, соль, спички — зачем скупили? Что, у нас этого нет? Просто цены поднялись! Да, повышенный спрос привел к росту цен. Чего ж вы на меня теперь обижаетесь? Я и так эти цены сдерживаю еще», — обвинял глава государства население в росте цен в 2011-м.

Сделано: Тут глава государства тоже отлично постарался. Нынешние зарплаты теперь не позволяют «вредным белорусам» не то что накупить впрок, но даже и приобрести самое необходимое. Вот только на выход из кризиса это что-то не очень похоже.

Правительство

Сказано: «Ситуация, которая у нас сложилась в прошлом году, категорически недопустима в этом году! Повторение прошлого года будет означать немедленную отставку правительства!», — заявлял Лукашенко на заседании по итогам социально-экономического развития страны за 2012 год.

Сделано: Увы, экономические показатели меняются чаще, чем лица в правительстве.  А новые должности старых руководителей скорее говорят, что их даже за что-то наградили. Оно и неудивительно. Показатели каждого следующего года становятся такими, что повторение прошлогодних, за которые Лукашенко обещал отправить в отставку, было бы уже за счастье.

Бог

Сказано: Когда, казалось бы, на роль врага уже никого вокруг не осталось, Александр Лукашенко нашел-таки еще одного виновника экономических сотрясений в Беларуси — Бога.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической», — заявил Лукашенко в конце января сего года.

Сделано: Конечно, сопротивляться божьей экономической воле доселе никому не приходилось. Но Александра Лукашенко и тут в бездействии обвинять не приходится. Вначале он провозгласил себя апостолом Петром. А после организовал помпезную «Молитву за Беларусь». Но то ли Бог не услышал Лукашенко, то ли даже за что-то покарал, ситуация в стране, как видим, лучше не стала.

Сразу вспоминается притча о человеке, который все время считал себе обделенным Богом, и всем рассказывал, что не может выиграть в лотерею, даже несмотря на то, что каждый день просит об этом в молитве.

Неизвестно, сколько еще нужно найти виноватых в провалах белорусской экономики, чтобы вдруг с небес раздался голос: «Ну ты хоть лотерейный билет купи!»  В нашем случае — «просто начни хоть что-то делать».

 
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