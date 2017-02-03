«Явно утратил ораторскую форму». Почему глава государства выступал так долго?

«Большой разговор с президентом» длился 7 часов 20 минут. Лукашенко побил рекорд Кастро по продолжительности выступления. Но белорусы не понимают, зачем это было нужно.

Только вступительная часть встречи продолжалась более часа, только потом перешли к вопросам. Но и на них Александр Лукашенко реагировал невероятно долго. Так, он больше часа отвечал на вопрос МТРК «Мир».

Во время своей речи глава государства даже сбился с мысли.

– Афіцыйны лідар відавочна страціў прамоўніцкую форму. Не трымае фармат.

Калі ён рваўся да мікрафона падчас дэпутацтва ў Вярхоўным Савеце, а слова не заўжды давалі, то прамовы былі нашмат карацейшыя і па сутнасці. Сёння ж бачна, як размагніцілі чалавека два дзесяцігоддзі без нармальнага апаніравання, палітычнай канкурэнцыі, – отметил в Facebook политолог Александр Класковский.

В комментарии для naviny.by он также добавил: «Пиарщики Александра Лукашенко очевидно пытались уйти от приевшегося формата пресс-конференций с долгими монологами первого лица… Да, пригласили много журналистов, в том числе из негосударственных СМИ, целый сонм экспертов (понятно, не без селекции). Однако это не спасло от чересчур пространных рассуждений, множества лирических отступлений, мелкотемья (о рецептуре шоколада, например, или об истории женщины, залезшей на кран)».

Судя по постам в соцсетях, белорусы остались разочарованными долгой речью главы государства, в которой они не услышали ответов по существу.