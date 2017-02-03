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Комментарии
03.02.2017
Светлана Метёлкина
Как Лукашенко народ посмешил

Весь «Разговор с президентом» в двух фото.

Складывается ощущение, что Лукашенко собрал журналистов и экспертов, чтобы просто повеселить их.

Анонсируемое мероприятие, прямо скажем, многие белорусы, несмотря на определенный скепсис, действительно ждали. Очень уж много накопилось вопросов, ответы на которые хотелось бы получить. По крайней мере ситуация в стране явно подталкивает к тому, чтобы объясниться. Но нет. Лукашенко остался верен себе. Как все предыдущие 22 года.

Отвечал ли президент на вопросы? По факту да. Причем всегда сам, никому не переадресовывал. Вот только о том ли, о чем хотели услышать от него присутствующие в зале и по ту сторону экранов?

Так, руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук решил поинтересоваться о неэффективном использовании госбюджета. А в ответ узнал, что во Дворце Независимости в Минске работают три человека. Вот так задорно и ярко. И не важно, что это никак не может соответствовать действительности.

А вы думали будет как-то иначе? Лукашенко начнет посыпать голову пеплом, извиняться и откручивать все свои драконовские законы и декреты обратно? Смешно. Вернее, смешно было, когда он говорил.

И, надо признать, тут глава государства старался вовсю. Оно и понятно: веселее рассказать, про жену  «Павла Изотовича», которая «не хочет работать – и не надо», чем про людей, которые кончают жизнь самоубийством, оттого что их записали в тунеядцы. Смешно же про жену?

Не удивительно, что Лукашенко даже не понял: чего это 95% населения возмущается? Для него эти 95% — вообще не показатель, чтобы отменять декрет. Он прямо заявил: «Не надо спешить. Давайте поживем, если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, то мы его отменим».

«Мы с вами» — это кто? 95% и Лукашенко?

Но чтобы граждане сильно не задумывались, глава государства попытался их отвлечь юмором и на другие темы. Благодаря ему, мы узнали, как к нам «приехал из США Петя, Питер – хороший мужик» (на самом деле глава миссии МВФ Питер Долман). Услышали байки про переговоры «Саши и Володи», вернее, о том, как он с Путиным решал вопрос о размещении военной базы. Повеселил Лукашенко и на тему мировой политики — «Мы с тобой и Трамп напротив».

В общем, отработал «Большой Stand up в Минске», как заблаговременно окрестили это мероприятие интернет-пользователи, на пять баллов. О чем красноречиво свидетельствуют и  кадры с упомянутой встречи.

Вот так посмеялись и разошлись в разные стороны. Довольный от своего искрометного юмора Лукашенко и белорусы, которым и дальше жить в этой удивительно невеселой реальности, которую им заботливо организовал юморист-президент.

 
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