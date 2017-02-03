Данкверт ответил Лукашенко: останавливаются поставки говядины из Минщины

После того, как глава Беларуси потребовал завести уголовное дело на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, ведомство объявило о введении ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области – с 6 февраля.

Как следует из сообщения на официальном сайте Россельхознадзора, еще в декабре было поставлено под сомнение качество продукции СООО «Георгий и сыновья». Предприятие заподозрили в использовании украинского сырья вместо белорусского мяса. Белорусская сторона отказалась от совместной проверки.

Как отмечает Россельхлзнадзор, формальное отношение со стороны ветеринарных служб приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию РФ мясосырья неизвестного происхождения.

Все это привело к введению ограничений на ввоз продукции таких белорусских предприятий как Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Террамит».

– При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм.

Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское, – говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что Кремль удивлен намерением Лукашенко возбудить дело в отношении Данкверта.

В конце прошлого года представители Союзного государства перешли на оскорбления, обсуждая действия российского ведомства: в ответ на «дебилизм» Россельхознадзор упрекнул Минск в «базарном пиаре».