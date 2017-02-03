Дочь генерала ФСБ – актриса в клипах Стаса Михайлова и куратор «русского айфона»

Что мы знаем про Анастасию Задорину, которая теперь одевает российских олимпийцев.

Фото: Анна Салынская / ТАСС

2 февраля стало известно, что новым производителем экипировки для олимпийской сборной России вместо компании Bosco станет фирма ZA Sport, учрежденная 28-летней Анастасией Задориной. Она дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина; также известна как автор серии патриотических футболок с принтами против санкций вроде «Тополь санкций не боится». «Медуза» собрала все, что нужно знать о Задориной, — и выяснила, как она связана с проектом «русского айфона», охотничьими угодьями ФСБ и певцом Стасом Михайловым.

Анастасии Задориной 28 лет; она родилась в Германии и переехала в Москву, когда ей было 14 лет. Ее отец, как сообщал Forbes, — генерал-полковник ФСБ Михаил Шекин, который с 2006 года возглавляет службу обеспечения деятельности ведомства (эта служба, по словам источника «Ведомостей», отвечает за хозяйственную сторону деятельности ФСБ — курирует ремонт, пожарную инспекцию, а также финансово-экономическое управление). Кроме того, Михаил Шекин — президент волейбольного клуба «Динамо Москва».

Задорина увлеклась дизайном, когда училась в магистратуре МГИМО, об этом она сама вспоминала в интервью PeopleTalk. Уже в 2012 году она зарегистрировала фирму «Экипспорт», которая тогда же выиграла конкурс на поставку спортивного оборудования для погранслужбы ФСБ (118 тысяч рублей), а потом поставляла спортивную одежду московскому департаменту физкультуры и спорта. В 2016 году «Экипспорт» выиграла четыре конкурса «Транснефти» на 1,6 миллиона рублей и поставила одежду для участников спартакиады компании. Об этом сообщают «Ведомости».

В 2014 году Задорина выпустила серию патриотических футболок с принтами. На них, например, было написано: «Тополь санкций не боится» и «Санкции? Не смешите мои искандеры». Перед Цирком на Цветном бульваре прошла акция по обмену одежды зарубежных марок на эти футболки. В Москве появились билборды с рекламой футболок; их размещение оплатила компания «Корпорация „Байкал“», владельцев которой связывают с семьей главы Росгвардии Виктора Золотова; долей в компании владеет и сама Задорина.

Компания ZA Sport, которая теперь будет одевать российских олимпийцев, производит экипировку для игроков волейбольного клуба «Динамо Москва» (президент которого — отец Задориной), сборной России по волейболу, а также униформу для сотрудников аэропорта Внуково и монахов Николо-Перервинского монастыря. В ноябре 2016 года ООО «Мона Лиза», входящее в группу ZA Sport, получила контракт на пошив форменной одежды для ФГУП «Охрана Росгвардии» (по процедуре «закупки у единственного поставщика» на пошив). В 2016-м компания Задориной на развитие производства получила кредит в банке «Югра».

В 2010-м, за год до окончания магистратуры МГИМО по специальности «Внешняя политика и дипломатия России», 21-летняя Задорина учредила Институт проблем безопасности СНГ. Институт оказывает экспертно-консультативную поддержку Совету безопасности России, Исполнительному комитету СНГ и выпускает научный журнал «Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право».

В декабре 2016 года Задорина, возглавляющая институтский Центр международной и региональной безопасности, получила из рук замсекретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева почетную грамоту секретаря Совбеза за «плодотворный вклад в исследование широкого круга актуальных и стратегически значимых для Российской Федерации проблем безопасности на пространстве СНГ». Последняя опубликованная научная работа Задориной посвящена реформе мировой валютной системы и созданию новых международных финансовых институтов в сотрудничестве евразийских государств.

Производственный цех Za Group находится в бизнес-центре в московском районе Кунцево. По соседству расположены офисы организаций топ-менеджеров банка ВТБ Андрея Костина и Василия Титова — в частности, штаб-квартира благотворительного фонда «Безопасность и законность», который издает журнал «ФСБ за и против». Героем его публикаций часто становится отец Задориной, руководитель Службы обеспечения деятельности ФСБ Михаил Шекин.

Анастасия Задорина — основной владелец охотохозяйства «Лось», которым ранее управляла Федеральная служба безопасности России. Компании принадлежит более 109,5 тысячи гектаров охотничьих угодий в Переславском районе Ярославской области. В 2010 году на приватизационном аукционе хозяйство за 40 миллионов рублей купила компания «Королевская охота», принадлежащая миллиардерам Петру Авену и Владимиру Лисину; а с сентября 2014-го основные его активы перешли к компании «Коста». Основными владельцами «Косты» являются Анастасия Задорина, дочь бывшего начальника департамента экономической безопасности ФСБ Ольга Заостровцева, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и его первый зам Василий Титов.

Судя по отзывам на охотничьих сайтах, хозяйство закрыто для посетителей; при этом на его территории функционирует вертолетная площадка, на которой часто приземляются вертолеты с логотипом компании «Роснефть».

Занимается Задорина и ресторанным бизнесом. В 2015 году она вместе со спортивным менеджером Германом Ткаченко и ресторатором Александром Раппопортом открыла на набережной Тараса Шевченко заведение «Latinos».

С лета 2016 года Задорина работает заместителем гендиректора холдинга «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех». Как рассказали «Медузе» источники в «Ростехе» и знакомый Задориной, там она курирует связи с общественностью и несколько крупных потребительских проектов — в частности, создание «русского айфона». Ранее анонсировалось, что в 2018 году «Росэлектроника» выпустит полностью российский смартфон стоимостью около 130 долларов, который по потребительским качествам не будет уступать айфону.

Также с июня 2016 года Задорина входит в совет директоров ЦНИИ «Циклон» — он займется производством OLED-дисплеев для телефонов «Росэлектроники», а еще разрабатывает для структур ФСБ тепловизор «Сыч». Входит Задорина в советы директоров и еще нескольких предприятий холдинга «Росэлектроника» — Новосибирского института программных систем и петербургского НИИ «Гириконд» (разработка и производство конденсаторов).

В конце 2016 года Анастасия Задорина снялась в новом клипе Стаса Михайлова на песню «Там за горизонтом» (и изготовила для него костюмы), а компания Za Sport выступила одним из спонсоров его концерта в Олимпийском. 17 декабря сама Задорина появилась на сцене во время концерта Михайлова в «Олимпийском» под названием «Народный корпоратив-2» и спела вместе с ним песню.

Клип Стаса Михайлова «Там за горизонтом». Анастасия Задорина — в главной женской роли

Михайлова связывают давние отношения с семьей Задориных. Бывший тесть Анастасии, владелец сети «Ароматный мир» Валерий Задорин, как рассказал «Медузе» его знакомый, был одним из спонсоров Стаса Михайлова в начале карьеры певца. Старший сын Валерия Задорина, шансон-певец Михаил Задорин дает концерты в популярном на Рублевке ресторане «Веранда у дачи» и имеет в репертуаре несколько песен, написанных Стасом Михайловым.