Курейчик выступил с критикой на встрече с министром культуры Светловым

Известный сценарист и режиссер Андрей Курейчик описал в Facebook свою встречу с министром культуры Борисом Светловым 1 февраля.

«Мне важно было сказать ему в глаза, что диверсия в отношении проката «Party-zan фильма» Ирины Беляковой – это подлость. Тактично донес ему мысль, что срыв более 40 сеансов белорусского фильма не красит Минкульт. От этого проиграл белорусский зритель, а выиграли импортные картины.

Впрочем, больше времени уделили позитивной повестке. Предложил снять фильм про Скорину. Не только потому, что в этом году 500 лет книгопечатанию. Но и потому, что Скорина – первый белорусский инноватор, интеллигент, гуманист, человек европейских ценностей, символ Эпохи Возрождения в Беларуси. Его фигура не вызывает раскола общества. Подал сценарий на предпитчинг. Посмотрим…

Министр признал, что 99.5 процентов кино в кинотеатрах Беларуси – импорт (для сравнения, в России 19 процентов на экранах – это российское кино). Ситуация просто критическая.

Мои предложения были простыми:

1. Серьезно снизить бюджеты белорусских фильмов. Снимать сейчас фильмы дороже 300 тысяч долларов глупо, у нас очень маленький рынок. Лучше сделать 10 фильмов по 300 и выпускать их в течение года в кинотеатрах, отбивая долю у иностранцев и давая работу белорусской режиссуре и киногруппам, чем один за три ляма, который по факту соберет столько же, сколько и за 300 тысяч. А вообще вполне комфортно можно снимать картины и за 150 тысяч. Короче, снижение бюджетов, отсечет разнообразное жулье, которое под покровом чиновников вытягивает из страны миллионы и не возвращает потом ничего и создаст огромную волну нового белорусского кинематографа.

2. Если на рынке один импорт, вполне оправдано брать с импорта дополнительные сборы и направлять их на поддержку белорусского кино. Это издевательство, что минкульт относится к импортным фильмам с большим пиететом, чем к белорусской продукции (мы живописное тому подтверждение). Вполне можно ввести сбор в 1-2 процента в пользу белорусского кино. Или установить цену прокатных удостоверений для иностранных картин в 1-3 тысячи долларов. Не думаю, что это будет проблема для Диснея, Марвел или Федора Бондарчука) А для белорусского кино – это сотни тысяч долларов живой поддержки.

3. И главное, я предложил министру проект цифрового телеканала «Белорусское кино». Если кинотеатры и госканалы не хотят показывать независимые фильмы, экспериментальные короткие метры, анимацию, серьезную документалистику (а не хотят, потому что рентабельней показывать иностранные коммерческие продукты), то необходим канал, где это все будет представлено. У белорусских киношников должна быть площадка для показа своего кино!

Почему в любом цифровом российском пакете обязательно есть канал, посвященный российскому и советскому кино, а у нас – нет?

Я предложил проект канала «Белорусское кино», который соберет в своей библиотеке все белорусское кино: картины «Беларусьфильма», современное белорусское гос и независимое кино, экспериментальное и учебное кино, короткие метры, прекрасную белорусскую документалистику и анимацию, национальные программы «Листапада».

«Белорусское кино» станет площадкой для кинокритиков, режиссеров, энтузиастов белорусского кино, дискуссионной площадкой о национальном кинематографе, расскажет о его истории, а главное: соберет библиотеку всего белорусского кинематографа (особенно современного), а при возможности, станет и заказчиком новых лент. Если белорусские фильмы и сериалы не интересуют БТ, ОНТ и СТВ, и они показывают российскую и зарубежную продукцию, значит, мы создадим канал, который наоборот, не будет закупать ничего иностранного, показывать исключительно белорусский киноконтент. Наш концепт конкретный и внятный. Есть проект. Есть команда. Я сказал министру, что мы с партнерами готовы взять расходы по созданию такого канала (в кабельном формате для Залы, Мтиса и Космос-тв – они не очень велики), и попросил содействия».

«Мне были предложения делать российское патриотическое кино. Я отказывался»