На суде минчанин попытался объяснить, зачем устроил дрифт на площади Победы

В Минске начался суд над дрифтером, который маневрировал на площади Победы на своем Mercedes-Benz S300.

Прокуратура вменяет автомобилисту то, что в момент совершения преступления он был пьян. Минчанина уже лишили прав на 18 месяцев и выписали штраф; штраф также получил пассажир, который снимал все на видео. Также водителю грозит уголовная ответственность за осквернение памятников.

В зале суда Дома правосудия немноголюдно. Обвиняемый Кирилл Ф* слегка растерян из-за внимания прессы.

— Семейное положение? Дети есть? Военнообязанный? Где проживаете и работаете? Ранее судимы? Инвалидность есть? — задает вопросы судья.

Обвиняемый отвечает односложно: «Да, женат, детей нет, в армии служил. До этого работал водителем-международником, сейчас — слесарем».

Фото Кирилла Филипчика, Наша Ніва

Сторона обвинения зачитывает обвинение. Подсудимый частично признает себя виновным, также он замечает, что никакого злого умысла в осквернении памятника он не имел.

Гособвинитель расспрашивает подсудимого о событиях, предшествующих моменту совершения правонарушения.

— Встал в 7.30 утра, отправился на работу. Ехал на Mercedes — его мне подарили. После работы встретился с другом Алексеем, с ним мы посидели немного и отправились в гараж, чтобы посмотреть другую машину, купленную на продажу. Потом поехал за женой. По дороге домой заехали в магазин, где я купил две-три бутылки пива другу. Мы завезли пакеты домой, я вернулся в машину. Какое-то время мы просидели в машине, в багажнике была бутылка пива. Я все время пил безалкогольное пиво. Алексей позвонил другу, чтобы тот сел за руль Mercedes. Мы потом поехали в магазин, я был на переднем пассажирском сиденье. Был уставшим, а потом мы добрались до квартиры, где уже была компания людей. Все пили, но я пил только безалкогольное.

Когда компания решила разъехаться, Кирилл предложил развезти всех по домам, чтобы не вызывать такси.

— Правда, я был уставшим: не так давно вернулся из длительной командировки. Нескольких людей развезли по домам, а потом захотелось прокатиться по городу, без конкретного маршрута.

— Машину в управляемый занос отправляли? — спросила гособвинитель.

— Выходит, отправлял. Но я ничего не имел ввиду, не хотел осквернять памятник, — эти слова обвиняемый неуверенно повторит еще не один раз. Я не могу объяснить, почему отправил машину в занос — это было спонтанно.

— А почему тогда решили убежать от милиции?

— Боялся страха, ответственности, — отвечает подсудимый и рассказывает, что было потом. — После этого я начал уезжать в сторону вокзала — на скорость не смотрел, светофор проехал на мигающий красный сигнал, сигналы милиции не слышал, видео только проблесковые маячки. Поставил машину на стоянку у магазина и поймал такси, чтобы вернуться за друзьями. Уже в моей машине друзья обсудили, что я наделал глупостей. Мы поехали на заправку, купили пива, чтобы снять стресс и я вернулся домой. Оставил машину на стоянке. Был дома где-то в 4.00 утра. Ни с кем произошедшее не обсуждал. Утром пришла моя мама с милицией, и меня доставили в ГАИ на пр. Дзержинского, где я дал свое пояснение. Сразу говорил, что употреблял. Но у меня не уточняли, какое пиво было — безалкогольное пиво или нет. А я пил безалкогольное пиво.

Ранее, напомним, прокуратура вменяла обвиняемому нахождение в нетрезвом виде за рулем.

— Что означает памятник Победы для белорусов?, — интересуется сторона обвинения.

— Что мне известно о памятнике? Он посвящен ветеранам, городу Минску. К нему возлагают венки и цветы. Оскорблять памятник я не хотел. Но я не был пьян, раньше меня не привлекали за езду в нетрезвом виде, у меня шесть протоколов за весь стаж вождения (обвиняемый имеет права с 2007 года. — Прим. AUTO.TUT.BY).

— Расскажите, с какой целью вы взяли автомобиль и направились прямо на мемориальный комплекс?

— Мы хотели пофотографироваться. Это было спонтанно.

Затем выступили свидетели происшествия — инспектора ГАИ, а также сотрудник Департамента охраны, который и заметил происшествие. Первым выступил инспектор ГАИ. По его словам, когда он пришел на работу, ему показали видеролик, где зафиксировано правонарушение водителя Mercedes. После этого он проверил номера авто, за ним числилось два правонарушения. Мы выехали по указанному в базе адресу и нашли автомобиль во дворе. Накануне был снег, а этот автомобиль был чистым. По словам инспектора, они сначала поднялись в квартиру друга обвиняемого — они живут по соседству, а затем поднялись в квартиру Кирилла.

— Дверь нам никто не открыл, поэтому мы связались с матерью обвиняемого. Она и открыла дверь квартиры. Обвиняемый сказал, что не слышал ни звонков ни на телефон, ни в квартиру. Больше ничего вспомнить не мог. Мы пошли осматривать Mercedes, где обнаружили больше трех закрытых бутылок пива. В отделении ГАИ обвиняемый продолжал говорить, что не помнит. Лишь после того, как ему показали видео, снятое на мобильник он признался, что за рулем был он, — рассказал инспектор.

Интересной получилась беседа при допросе еще одного свидетеля — водителя Департамента охраны — именно они заметили дрифтера на площади и начали за ним погоню. Свидетель рассказал, что заметив правонарушителя, они включили маячки и через громкоговоритель потребовали остановиться.

— Пришлось заехать на площадь, чтобы перекрыть один из трех проездов. Однако Mercedes уехал и увеличил скорость. Мы разогнались до 140 км/ч на служебной Ladа, но потеряли автомобиль. Впереди загорелся красный, Mercedes не остановился. А я решил не проезжать на красный сигнал светофора. После чего мы потеряли след нарушителя.

После того, как свидетель высказался, сторона защиты спросила у водителя, осознает ли они тот факт, что их машина тоже заехала на территорию монумента, по сути, совершив такое же злодеяние, как и обвиняемый?

— Вы по факту повторили действия моего подзащитного. Когда вы заезжали на территорию мемориала вы думали о том, что перед вашими глазами совершается административное или уголовное правонарушение? Моему подзащитному вменяется обвинение за действия, предусмотренные уголовной статьей, которые вы практически повторили. Принимая решение о заезде на площадку вы осознавали, что на вашем пути историко-культурная ценность, охраняемая государством?, — задал риторический вопрос адвокат.

Суд продолжится в понедельник, 6 февраля.