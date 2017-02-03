Лукашенко побил рекорд Кастро по продолжительности выступления

«Большой разговор с президентом» на деле оказался не просто большим, а огромным.

3 февраля Александр Лукашенко начал выступление примерно в 10.05.

Закончив в 17.21, он, во-первых, уже побил личный рекорд по продолжительности выступления. Два года назад глава Беларуси общался с журналистами 7 часов 7 минут. Во-вторых, Александр Лукашенко побил давний рекорд, установленный Фиделем Кастро в 1986 году. На Третьем съезде кубинской компартии тот выступал 7 часов 10 минут.

Журналисты, освещающие «Большой разговор с президентом», опасались, что глава Беларуси замахнулся на рекорд Уго Чавеса. В 2012 году президент Венесуэлы 11 часов представлял депутатам Национальной ассамблеи доклад об итогах минувшего года.

Судя по прямой телетрансляции «Большого разговора», с начала общения с журналистами Александр Лукашенко перерывов не делал и в туалет не выходил.