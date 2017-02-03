Кто пришел поговорить с Лукашенко — чиновники, эксперты, журналисты

«Салідарнасць» собрала стоп-кадры главного героя встречи и его гостей.
Лукашенко – о декрете о тунеядцах: «Ради бога, если у Павла Изотовича жена не хочет работать – и не надо»
Экономист Ярослав Романчук задает острые вопросы
Бизнесмены Александр Мошенский (владелец «Санта Бремор» и «Савушкин продукт») и Анатолий Капский (владелец ФК БАТЭ)
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
«Думаю, Ярослав уже протрезвел»
Слева направо: Михаил Орда (экс-первый секретарь БРСМ), Андрей Беляков (актуальный глава организации), Александр Радьков (председатель РОО «Белая Русь»)
Главный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич
Глава государства рассмешил собеседников вопросом о зарплатах в конвертах. Слева – депутат Елена Анисим, в центре – депутат Игорь Марзалюк, в правом верхнем углу – экономист Ярослав Романчук
В центре – глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько
Телеведущий Юрий Козиятко (слева) улыбается шутке главы государства о том, что он учился хуже главы телеканала ОНТ Григория Киселя (справа)
Заместитель главного редактора газеты «Наша Ніва» Дмитрий Панковец и корреспондент Русской службы ВВС Татьяна Мельничук
Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина
На втором плане слева направо: вице-премьеры Василий Жарко, Михаил Русый и Анатолий Калинин
Министр информации Лилия Ананич и глава МИД Владимир Макей
Министр внутренних дел Игорь Шуневич и глава Администрации президента Наталья Кочанова
Как во время трансляции встречи с Лукашенко выглядели наиболее острые моменты