Кто пришел поговорить с Лукашенко — чиновники, эксперты, журналисты

«Салідарнасць» собрала стоп-кадры главного героя встречи и его гостей.

Лукашенко – о декрете о тунеядцах: «Ради бога, если у Павла Изотовича жена не хочет работать – и не надо»

Экономист Ярослав Романчук задает острые вопросы

Бизнесмены Александр Мошенский (владелец «Санта Бремор» и «Савушкин продукт») и Анатолий Капский (владелец ФК БАТЭ)

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт

«Думаю, Ярослав уже протрезвел»

Слева направо: Михаил Орда (экс-первый секретарь БРСМ), Андрей Беляков (актуальный глава организации), Александр Радьков (председатель РОО «Белая Русь»)

Главный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич

Глава государства рассмешил собеседников вопросом о зарплатах в конвертах. Слева – депутат Елена Анисим, в центре – депутат Игорь Марзалюк, в правом верхнем углу – экономист Ярослав Романчук

В центре – глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько

Телеведущий Юрий Козиятко (слева) улыбается шутке главы государства о том, что он учился хуже главы телеканала ОНТ Григория Киселя (справа)

Заместитель главного редактора газеты «Наша Ніва» Дмитрий Панковец и корреспондент Русской службы ВВС Татьяна Мельничук

Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина

На втором плане слева направо: вице-премьеры Василий Жарко, Михаил Русый и Анатолий Калинин

Министр информации Лилия Ананич и глава МИД Владимир Макей

Министр внутренних дел Игорь Шуневич и глава Администрации президента Наталья Кочанова

Как во время трансляции встречи с Лукашенко выглядели наиболее острые моменты