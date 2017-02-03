Пресс-служба Путина огрызнулась на упреки Лукашенко

В частности, глава государства заявил, что Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных цен и условий на белорусском и российском рынках.

В ответ пресс-служба президента РФ распространила сообщение, в котором, в частности, говорится:

«С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18-23 млн тонн нефти белорусским партнерам. Всего за этот период российский бюджет недополучил 22,3 млрд долларов. Все это является ничем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного Белорусского государства.

Также из Кремля напомнили, что Беларуси выделено кредитов на сумму свыше 6 млрд долларов, что легло «дополнительным бременем на бюджет Российской Федерации». Еще 2,5 млрд займов Минск получил по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Раньше пресс-служба российского президента, как правило, игнорировала выпады Александра Лукашенко в адрес РФ. Но на этот раз Кремль огрызнулся, причем очень оперативно.

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