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Общество
03.02.2017
Павел Рос
Ответ Лукашенко, после которого в зале повисла гнетущая тишина

Александр Лукашенко вспомнил о пропавших без вести Викторе Гончаре и Дмитрии Завадском.

Вопрос главе Беларуси, после ответа на который в зале повисла гнетущая тишина, задал приближенный к власти политолог Вадим Гигин. Он поинтересовался, остается ли вопрос пропавших без вести белорусов актуальным «в наших отношениях с западными партнерами»? И не пришло ли время «поставить в этом вопросе поставить точку».

Ответ Лукашенко оказался на редкость подробным и эмоциональным:

– Я бы был самым счастливым, если бы меня взяли за руку – оппозиционеры, «пятая колонна», кто угодно – завели и показали… Они же говорят, что их поймали, задушили, закопали. Что я знаю на сегодняшний день?

Лукашенко рассказал историю, как один из деятелей оппозиции «лет десять назад где-то на полигоне нашел могилу, где они зарыты». В ответ на это президент якобы поручил начальнику службы безопасности «никому не доверять, брать эту толпу и прямо ночью идти и копать столько, пока не скажут, достаточно».

– Копали, наверное, до материнской породы, но ничего не нашли, – едва ли не развел руками глава Беларуси.

В середине своего рассказа Лукашенко сделал паузу и, будто забыв, задал своему пресс-секретарю циничный вопрос: «А Дима Завадский это оттуда? Тоже с этой?». Получив утвердительный ответ, руководитель страны продолжил.

Он поведал собравшимся о том, что несколько лет назад просил сотрудника своей службы безопасности, чтобы тот поехал к осужденному за убийство Завадского, и узнал одну вещь:

– Я попросил его, этого Сашу, поехать и попросить его (осужденного – прим С.), если он действительно это сделал – пусть признается, я его полностью после этого амнистирую. Даже если он совершил это жуткое преступление... Он сказал, что ради президента готов взять на себя вину.

В ответ Лукашенко, по его словам, попросил того показать, как именно он «это сделал и где этот человек».

– Он отказался и до сих пор сидит пожизненный срок. Что касается меня, то обвинений в мой адрес я не забыл, – многозначительно заявил глава государства.

 
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