Кремль удивлен намерением Лукашенко возбудить дело в отношении Данкверта

Глава Беларуси поручил изучить вопрос и возбудить уголовное дело по главе Россельхознадзора «за нанесение ущерба стране».

— Россельхознадзор выполняет свои функции, и выполняет блестяще, — отреагировала пресс-служба президента России.

— Это серьезный нажим, причем не только на позицию руководителя, но и на всю службу в целом, — заявил сам Сергей Данкверт interfax.by.

По его словам, о предложении президента Беларуси он узнал из прессы.

— Непонятно, о каком ущербе может идти речь, если статистика говорит о том, что за последние годы Беларусь серьезно увеличила поставки продовольствия и сельхозпродукции в Россию. А если страдают отдельные предприятия, то на это есть причины. Уголовные дела надо возбуждать против тех предприятий, которые незаконно везут продукцию из стран, поставки из которых запрещены.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в свою очередь, заявила:

— Отношения с Беларусью, как и со всеми другими странами, строятся на основе российского законодательства и законодательства ЕАЭС, в соответствии с правилами международной торговли.

Мы не считаем правильным переводить решение технических вопросов, связанных с обеспечением безопасности ввозимой продукции, на уровень отдельных персоналий.

В пятницу на встрече с журналистами и общественными деятелями Александр Лукашенко заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

— Каждый должен отдавать отчет за свои слова, — сказал он, напомнив про историю с задержанием Владислава Баумгертнера.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.