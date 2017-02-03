Мингорисполком: «Начнем присваивать звезды наподобие мишленовских в ресторанах»

Зампредседателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий раскритиковал действия проверяющих органов.

— Не подлежит сомнению, что работать с нарушениями нельзя. Но прежде чем радикально наказывать, надо где-то подсказать, чему-то научить, возможно, в каких-то случаях заставить исправить недостатки по линии тех же МЧС и СанПиНа. К безупречной работе надо стремиться, но делать это стоит постепенно и разумно. Скажем, в последнее время участились замечания по акцизным маркам, — рассказал в интервью агентству «Минск-Новости» зампредседателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

По его словам, иногда ситуация во время проверок напоминает театр абсурда:

— При проверке вскрывается заводская упаковка со спиртными напитками и на одной из бутылок отклеилась акцизная марка. Проверяющие сразу же пишут предписание, что товар продается без акциза. При этом сама марка находится рядом с бутылкой. Мы же на самом деле должны работать не для отчетных галочек, а оказывать содействие бизнесу, развивать его сообща.

В интервью чиновник также поднял вопрос качества обслуживания в минских парикмахерских:

— К сожалению, в последнее время выросло количество жалоб на качество парикмахерских услуг. С декабря начали мониторить салоны Минска. Оцениваем санитарно-гигиенические нормы и нормативы, профессиональное мастерство, качество обслуживания и соблюдение правил бытового обслуживания. В этом году начнем присваивать звезды наподобие мишленовских в ресторанах.

По словам зампредседателя, инициативу властей поддержали сами предприниматели, занятые в этом бизнесе.

— Более того, объекты не только мы выбираем, но и сами парикмахерские могут нас приглашать для оценки. Делаем это для того, чтобы клиент знал, за что он платит и на какие услуги может рассчитывать конкретно в этом заведении. Предполагаем, что число звезд на вывеске будет хорошим стимулом как для привлечения клиентов, так и для повышения имиджа парикмахерской. Такую же работу начали проводить по объектам общественного питания, — подытожил чиновник.