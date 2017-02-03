У входа в Лувр военный открыл огонь по человеку с мачете, который кричал «Аллах акбар»

Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина напал на солдата и успел ранить его в голову. При этом он выкрикивал «Аллах акбар».

Очевидцы рассказали информационным агентствам, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, нападавший был с рюкзаком и мачете, сообщает ВВС.

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Согласно начальнику полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Лувра солдат, что он замышляет теракт. По нему выстрелили пять раз. Нападавший получил серьезные ранения в живот. При этом взрывчатых веществ при нем найдено не было.