Как во время трансляции встречи с Лукашенко выглядели наиболее острые моменты

«Салідарнасць» собрала подборку стопкадров выступления главы государства и гостей встречи в момент технических сбоев в сети.

Сбой во время ответа экономисту Романчуку

Во время трансляции «Большого разговора с президентом» в режиме онлайн происходят сбои. Первые проблемы начались в момент, когда независимый экономист Ярослав Романчук начал задавать неудобные вопросы.

Ответ Романчуку

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