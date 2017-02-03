Как во время трансляции встречи с Лукашенко выглядели наиболее острые моменты
«Салідарнасць» собрала подборку стопкадров выступления главы государства и гостей встречи в момент технических сбоев в сети.
Сбой во время ответа экономисту Романчуку
Во время трансляции «Большого разговора с президентом» в режиме онлайн происходят сбои. Первые проблемы начались в момент, когда независимый экономист Ярослав Романчук начал задавать неудобные вопросы.
Ответ Романчуку
Лукашенко о Майдане
«Мы с Марзалюком почти в России родились»
О фильмах НТВ «Крестный батька»
О поставках нефти
О продуктовых войнах и аресте Данкверта
О том, что Беларусь не выйдет из интеграционных союзов
О безвизовом режиме
О пограничной зоне
О Трампе и России
О глобализации
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