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Общество
03.02.2017
Еврорадио
Слова и реальность: «Во Дворце Независимости в Минске работают три человека»

Среди них — пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом», который в пятницу проходит в Минске в здании БелЭкспо.

Лукашенко подчеркнул, что Дворец независимости — это не его резиденция, резиденция остаётся на улице Карла Маркса. Во Дворце независимости он проводит приёмы гостей.

Смотрим, что покупали во Дворец на сайте тендеров.

Площадь здания составляет 50 тысяч квадратных метров, там сотни помещений. Два из них задумывались, как спальни. Несколько банкетных залов, залов для приёмов, пресс-центр, галерея, зимний сад, 3D-кинотеатр для которого купили 500 пар 3D-очков.

Во Дворец приобрели: 137 шкафов для спецодежды, 60 гардеробных шкафов, 105 настольных компьютеров, 224 телефонных аппаратов, 500 комплектов посуды для сотрудников, 24 холодильника, шкафы для вина на 96 бутылок — 6 штук, 19 пылесосов, 11 моющих пылесосов, семь тракторов, три погрузчика, подводный пылесос для бассейна, кусторезы, бензопилу.

Вывод: Во Дворце Независимости не может работать только 3 человека.

 
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