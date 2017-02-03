Лукашенко – о декрете о тунеядцах: «Ради бога, если у Павла Изотовича жена не хочет работать – и не надо»

На встрече с общественностью и СМИ официальный лидер ответил на злободневный вопрос по скандальному декрету.

– Мы лечим и бомжа, и алкаша, который сам себе, извините, ногу сломает – а мы его лечим. Но вопрос, сколько мы за это заплатили? Сколько мы платим за образование, безопасность, оборону? Льготы для детишек? Это расходы, поэтому почему я должен платить налог, а кто-то нет. Иди работай или плати.

Некоторые в конвертиках у Иосифа Середича зарплату получают. Я в кавычках говорю, пошутил. А налоги с этого платят? То есть, здесь мы подстегнули и обнажили даже те процессы, которых мы даже не видели до принятия этого документа.

Если кого-то это обидело, то не я виноват, что обозвали это тунеядцами. Вы в моем декрете не найдете слово «тунеядец». И потом: почему подавляющее большинство, 95% населения за это переживает? Вы работаете, платите налоги, а этот документ касается небольшой части населения, которых мы подталкиваем, чтобы они работали. Мы же не заставляем работать! Ради бога, если у Павла Изотовича (Якубовича – прим С.) жена не хочет работать – и не надо. Но иди заплати эти копейки.

Нет причин дальше раскручивать эту тему… И вообще, давайте поживем, если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, то мы его отменим. Не надо спешить.