Во время выступления экономиста Романчука в прямой трансляции с Лукашенко произошли сбои

Вопросы независимого эксперта касались неэффективного использования госбюджета.

Одним из первых после вступительного слова главы государства во время «Большого разговора с президентом» вопрос задал руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук.

Экономист поставил вопрос о неэффективном использовании госбюджета. В этот момент в трансляции произошел сбой. Спустя несколько минут он повторился, когда зазвучал ответ Александра Лукашенко.

Перебои продолжались более 10 секунд и повторялись несколько раз.