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Общество
03.02.2017
Евгений Федоров
В интернете призывают к #Belxit

На фоне обострения белорусско-российских отношений в социальной сети Twitter белорусские пользователи запустили соответствующий хэштег – #Belxit.

После того, как Россия в одностороннем порядке и без предупреждения начала восстанавливать российско-белорусскую пограничную зону, в СМИ появилась информация о том, что Беларусь в ответ готова покинуть ЕАЭС, ОДКБ и другие союзные объединения.

Байнет отреагировал на такие сообщения стремительно – многие интернет-пользователи то ли в шутку, то ли всерьез призвали не сопротивляться, а поддержать такие инициативы.

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Пользователи Twitter в этом случае пошли дальше – и придумали звучное название этому процессу, по примеру британского Brexit, в результате которого страна решила выйти из состава Евросоюза.

Спустя несколько часов хэштег #Belxit вошел в топ белорусский трендов социальной сети, а идею выхода Беларуси из российских интеграционных объединений поддержали несколько тысяч белорусов.

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