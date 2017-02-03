Большой разговор с Лукашенко: «Одолжать можно, но уже нельзя» (онлайн)

В пятницу в десять утра Александр Лукашенко встретился с представителями общественности (экономисты, политологи, партийные деятели), белорусских и зарубежных СМИ.

«Я не против православия, мусульманста, я не против корана и библии. Но...»

Лукашенко высказался против преподавания религии в школах:

– Я не против православия, мусульманства, я не против корана и библии. Но пацаненок, 12 лет... Что вы ему в этой книжке написали? Сколько у нас в школе того, что не надо. Пусть меня простят священнослужители за этот пример. Я ни в коем случае не выступаю против католицизма, православия, мусульман. Но зачем вы тащите 10 летним детям то, что они не воспринимают.

Я против того, чтобы в школе была религия как отдельный предмет. У нас светское образование. Но если вы (священнослужители) придете туда (в школу) раз в год, мы двери не закроем. И это будет ценнее, если вы скажете о христианских ценностях, о том, что такое радикальный исламизм. Я вам спасибо скажу.

Лукашенко добавил, в школе не должно быть лишних предметов:

– Я просил бы депутатов обратить на это внимание. Школа перегрузила детей – им дышать некогда.

Об оптимизации госаппарата: «С бухты-барахты это не делается»

– Я думаю, вы заметили такой процесс, как оптимизация. Можете критиковать, как-то по-другому называть. Вы думаете, что можно прийти и косой все срезать? С бухты-барахты это не делается. Надо понемногу, кому-то дать возможность дотянуть год-полтора до пенсии, – сказал Лукашенко, сообщает interfax.by.

По его словам, он мог бы принять решение одномоментно «завтра от балды половину «оптимизировать»: «Но люди это не поймут».

– Оптимизацию, которую мы проводим, мы начинаем с себя. Начиная с президента. Сколько, как вы думаете, работает человек во Дворце Независимости? Кстати, здесь я только принимаю гостей и делегации, чтобы показать, что мы не в лаптях. Что касается госструктур – у нас госслужащие нищие. Но пока вы не уберете лишние функции и не оптимизируете, никаких повышений зарплат не будет.

«Новых льгот в Беларуси не будет, пора забыть об этих терминах»

— Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно. Мы живем в рыночной экономике. Тем более все хотят во Всемирную торговую организацию, а вы знаете, как относятся в ВТО к льготам.

Как сообщает БелаПАН, Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси беспрецедентное количество льгот, например для детей. По его словам, около пяти лет назад вместе с правительством попытался пересчитать и упорядочить действующие льготы, но безуспешно — из-за большого количества.

— Мне пришлось их все отменить, какие бы они ни были, и сразу же ввести те льготы, которые должны быть.

По словам спикера, впредь государство будет предоставлять льготы только на то, что «завтра даст результат»:

— Станьте на место государства: у вас есть какие-то небольшие деньги, кому вы их дадите? Просто закопаете в песок или вы подумаете, что принесет эта ссуда, которую вы кому-то дадите?

Кроме того, продолжится поддержка военных, подчеркнул президент:

— Они что, пойдут зарабатывать деньги на стороне? Они могут заработать и немало, но не дай бог! Поэтому мы должны обеспечить им мало-мальски существование. Мы же их готовим к войне, не дай бог. Это значит, что он в любой момент пойдет по приказу и отдаст свою жизнь. Ну так давайте дадим им возможность уголок какой-то, чтобы он мог жить и растить своих детей.

О ледовых и частных дворцах

— Всякие намеки, что президент слишком много построил этих ледовых дворцов, — никчемные, мы строили их для людей, — сказал Лукашенко, отметив, что желал бы получить от ледовых дворцов отдачу: эти и другие спортивные объекты строятся в Беларуси для того, чтобы укреплять здоровье, прививать любовь к спорту:

— Хочу, чтобы дети в Беларуси умели держать клюшку, бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки кататься на лыжах.

Что касается других «дворцов», он заявил:

— Но брать шашку сегодня, спустя 25 лет нашей независимости, суверенитета и сносить головы всем, потому что он живет в хорошем доме — это уже ушло в прошлое, это нельзя. Если вы хотите меня упрекнуть в том, что у нас уровень коррупции и беззакония такой, что некоторые там не за свой счет строят дворцы, вы мне скажите.

Не тронь чужое, не воруй у государства и ты будешь нормально жить. Если очень хорошо хочешь жить, добавь к этому еще благотворительность. Заработал — поделись с кем-то. В гробу карманов нет, все на тот свет не заберешь, как говорят у нас в народе.

О зарплатах по 500: «Многие раскатывают на шикарных лимузинах, а другие перебиваются с воды на хлеб»

– Зарплаты и пенсии мы будем повышать, если только мы произведем больше, качественнее и продадим по более высокой цене. Это один путь, – сказал Александр Лукашенко. – Есть и второй. Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять... Одолжать можно, но уже нельзя, потому что у нас и так задолженность приличная, а деньги надо возвращать, поэтому надеяться на то, что мы будем заимствовать, чтобы повышать зарплаты и пенсии... Этого не будет.

Повышение может быть только за счет эффективной работы экономики. Произведем, продадим, получим валюту. И в этом вся наша жизнь.

500 долларов средняя зарплата в стране – это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он мало-мальски мог жить в той системе социально-экономической, которую мы с вами создали. Все остальное, тысячу или две тысяч, это кто сколько заработает.

Еще раз подчеркиваю: 500 долларов кровь из носа в этом году.

И это не спонтанно названная цифра, более того, мы это уже проходили. Я не хочу тут экономических теорий пылких произносить – задам только один вопрос. Почему в Беларуси многие раскатывают на шикарных лимузинах, имеют возможность по полгода отдыхать на недешевых курортах, содержать знаете кого и при этом в офшоры вывозить деньги. А другие должны перебиваться с воды на хлеб. Вот и вся социальная справедливость. Так давайте дадим людям хотя бы 500 долларов. Вот и вся экономическая модель, из этого я исхожу.

* * *

Всего на «Большой разговор с президентом» приглашены около 40 человек. Мероприятие транслируют «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первый национальный канал Белорусского радио. Также в зале присутствуют члены правительства и другие высшие должностные лица страны, бизнесмены – Александр Мошенский, Анатолий Капский.

Со старта Лукашенко сказал, что закрытых тем нет, но что обсуждение не должно скатываться до перехода на личности, в том числе лидеров других стран: Путина, Трампа, Порошенко, Меркель.

– Мы должны показать, что мы цивилизованный народ, что Господь не просто так поселил нас в центре Европы.

Не все у нас получилось, отметил он, но приглашены те, кто и в оппозиции, но любит страну и готов к конструктивному диалогу.

Лукашенко достаточно резок в высказываниях.

– Говорунов и писак отправляем в Донбасс...

– В гробу карманов нет.

После вступительного слова главного спикера на экране был показан видеоопрос — белорусы задавали свои вопросы. Многие спросили об уровне зарплат, в том числе в детских садах и в медучреждениях. Также жителей интересовали декрет о тунеядцах, проблемы трудоустройства, на какой машине ездит президент.

После Лукашенко обратился к своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, сказав, что ему не хватает выборки самых основных прозвучавших вопросов. Та ответила, что в первую очередь – за счет чего и на сколько будут повышаться зарплаты.

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По настроениям публики и количеству вопросов, которые были озвучены накануне в различных СМИ экспертами, журналистами, рядовыми белорусами, – такой разговор, учитывая остроту повестки дня в Беларуси и в мире, скорее лучше, чем его отсутствие.

Ранее «Салідарнасць» опросила потенциальных и приглашенных участников «разговора» на тему вопросов. Среди прочих, в том числе и о границе с Россией, будут заданы: «Когда в отставку? Кто преемник?».

Тем временем белорусы на улице эмоционально задают свои:

«Когда будем жить хорошо? Когда?».

«Не надоело ему так долго?».

«Цены. Зарплаты».

«Когда поднимутся пенсии? Как на эти прожить?».

«Когда отменят налог на тунеядство – это в первую очередь».

«Бессмысленно задавать вопросы».