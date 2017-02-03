В Минске Porsche насмерть сбил на переходе женщину

Смертельный наезд произошел 3 февраля, около 07.50, на столичной улице Заборского.

Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

По предварительной информации, 38-летний водитель Porsche ехал со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича и совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.